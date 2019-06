Non c' è più il calcio femminile di una volta

Magalli scrive all’ex moglie : “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme” : “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme“. È la conclusione a cui è giunto Giancarlo Magalli sul rapporto tra lui e la sua ex moglie Valeria Donati, sposata in seconde nozze nel 1989 e con cui ha avuto la figlia Michela. Il conduttore ha voluto dedicarle sui social un messaggio d’auguri pieno di affetto per il suo compleanno, condividendo con i followers alcune sue riflessioni e lasciandosi andare ai ricordi. ...

Bixby diventa più interessante grazie al proprio negozio digitale - ma il lancio Non è entusiasmante : Bixby Marketplace è stato appena lanciato negli USA, ma ci sono solamente due nuovi servizi da aggiungere all'assistente vocale di Samsung dopo ben 8 mesi di beta testing. L'articolo Bixby diventa più interessante grazie al proprio negozio digitale, ma il lancio non è entusiasmante proviene da TuttoAndroid.

Putin : 'Le idee liberiste sono obsolete e Non possono più dettare regole' : Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato una storica intervista al Financial Times, toccando temi importanti e rivelando punti di vista molto particolari. Innanzitutto ha dichiarato che la mentalità liberale che ha dominato negli ultimi anni sarebbe divenuta ormai obsoleta, poiché avrebbe aperto le porte ad un "insensato multiculturalismo". Di conseguenza, si è detto vicino alle politiche di Trump, ma ha ribadito che le presunte ...

Il Ponte Morandi Non c’è più : abbattuti anche gli ultimi piloni : Con un sordo boato, la dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell’ex viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura. Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell’Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa Elisabetta ...

Cancellati i concerti dell’Home Festival più attesi - niente rimborso e la scusa Non regge; i fan : “È una presa per il culo” : "A causa della mancata installazione di un palco per questioni di sicurezza, dopo un’attenta riflessione con i management delle band e dopo vari tavoli tecnici, l’organizzazione comunica che, tra gli oltre 100 artisti previsti, alcuni non potranno esibirsi", è il messaggio apparso sulla pagina dell'Home Festival di Treviso nelle scorse ore. Sono stati Cancellati i concerti dell'Home Festival più attesi dell'edizione e i fan non ci vedono ...

Genova - il ponte Morandi Non c’è più : la sequenza del crollo : Il crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte Morandi Il ponte Morandi non c’è più. Un suono di sirena per dare il via alla demolizione. Alle 9 e 37 del mattino di venerdì 28 giugno l’esplosione delle pile 10 e 11 del viadotto. n un attimo stralli e piloni sono diventati polvere.

Raccolta differenziata sempre più diffusa ma riciclare Non è facile : La Raccolta differenziata è un’abitudine sempre più diffusa tra gli italiani ma riciclare non sempre è semplice. Gli italiani differenziano sempre di più, in particolare vetro e plastica (dichiara di raccoglierli sempre più spesso il 90% degli italiani nel 2018, contro il 71 e il 63%, rispettivamente per i due materiali, del 2005). L’87% raccoglie con costanza carta e lattine (contro il 65 e 42% del 2005) e cresce molto anche ...

Non ci speravo più! Alanis Morissette incinta a 45 anni : Dopo aver sofferto alcuni aborti spontanei, la cantante confessa in una lunga intervista al magazine “Self” di aver superato “il dolore e la paura”. Alanis Morissette ha superato il dolore e la paura che l’hanno travolta quando ha perso il suo terzo bambino. La cantante sarà di nuovo mamma a 45 anni e in una lunga intervista al magazine Self ha confessato di aver voluto questo terzo figlio con tutte le sue forze.-- Sposata col ...

Ornella VaNoni : «Strehler mi ha amato più di tutti - Gino Paoli mi tradiva sempre. Ora ho un amore platonico a distanza» : Compirà 85 anni a settembre e quest'anno festeggia anche i 63 anni di carriera. Ornella Vanoni non è solo un'artista longeva, ma anche una donna che ha vissuto tanti amori,...

Casapound dice che Non si presenterà più alle elezioni : Il presidente del partito politico di estrema destra Casapound, Gianluca Iannone, ha annunciato che il partito non si presenterà più alle elezioni e tornerà ad essere esclusivamente un movimento come nei suoi primi anni. Iannone ha detto: «In seguito all’esperienza delle