Meteo | un weekend di sole e tanto caldo

Previsioni Meteo - caldo africano da record/ Tregua nel weekend - poi altra ondata... : Previsioni meteo, caldo africano da record: Tregua nel weekend, poi altra ondata di afa. Bollino rosso in 16 città fra cui Milano, Roma e Napoli,

Meteo weekend : forte instabilità e temporali/ Ma da domenica torna il sereno : Meteo weekend: temporali e instabilità per la giornata di oggi, ma da domani tornerà il sereno, con le temperature in rialzo. Le previsioni

Meteo - weekend da incubo : 48 ore di follia. Temporali e violente grandinate : Meteo ballerino nel fine settimana: forti Temporali al Nord, poi caldo torrido. Un temporaneo cedimento dell’alta pressione su alcune zone del nostro Paese, infatti, permetterà il veloce transito di una perturbazione che porterà una vera e propria tempesta di Temporali con alto rischio di grandine e locali trombe d’aria. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nella notte tra venerdì e sabato saranno già diffusi parecchi Temporali ...

Il Meteo del weekend : dalla tempesta di temporali al caldo eccezionale : Sabato sulle zone Nord della Penisola si abbatterà una tempesta di temporali, ma da domenica arriva il caldo africano. Un weekend che toccherà gli estremi, tra tempeste di temporali e ondate di caldo eccezionale. È quello che ci aspetta, dal Nord el Sud della nostra Penisola.-- Il team de iLmeteo.it avverte che, già a partire dalla notte tra venerdì e sabato, inizieranno i primi temporali sulle zone alpine e prealpine, che nella ...

Meteo weekend : Lucifero si abbatte sull’Italia - bolla africana con temperature bollenti : Fino a sabato caldo intenso al Sud e rischio temporali sul Settentrione. Dalla prossima settimana ondata di calore che si estenderà anche a Nord. La temperature salgono fino a 36-37 gradi.

Meteo - weekend "spezzato in due" : poi da lunedì sette giorni di fiammata africana : Già da domani è annunciata una perturbazione in arrivo, con un carico di temporali e grandine che colpirà poi tra sabato e...

Meteo - ondata di caldo si abbatte sull’Italia ma nel weekend tornano i temporali al nord : Con l'avvio del solstizio d’estate, un nova ondata di caldo attraverserà l'Italia facendo nuovamente salire le temperature. Nonostante questo quadro Meteorologico, la Penisola non sarà risparmiata da improvvisi annuvolamenti a nord, in particolare sull'arco alpino, che nelle prossime ore daranno vita a una fase temporalesca che interesserà molte zone soprattutto tra Piemonte e Veneto.

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di maltempo al Nord/Ovest nel weekend : allarme grandine - forte vento e nubifragi - a rischio anche l’Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un ...

Città bollenti nel weekend : 38 gradi a Firenze - 37 a Catania Previsioni Meteo : Venerdì e fine settimana al caldo in quasi tutta la Penisola, ma il turismo rallenta: per la prima volta da cinque anni le Previsioni hanno segno meno

Meteo - weekend rovente : 38 gradi a Firenze - 36 a Roma. Giugno mai così caldo da 20 anni : Previsioni Meteo Giugno caldo, caldissimo, mai così tanto negli ultimi 20 anni. L'estate 2019, con punte che hanno già raggiunto i 40°C, è definitivamente...

Meteo - arriva ‘Scipione’. Weekend ‘rovente’ : con punte anche di 41 gradi : Come già preannunciato dagli esperti del sito ilMeteo.it, il Weekend in arrivo sarà all’insegna del caldo rovente. Questo perché l’allontanamento verso il Regno Unito dell’area ciclonica che in questi giorni ha portato instabilità al Nord lascerà la porta spalancata a un grande miglioramento dal punto di vista climatico. Dal sito diretto da Antonio Sanò spiegano infatti che si andrà verso un ulteriore espansione di una vasta area di ...

Meteo - sarà un weekend rovente : arriva Scipione - punte di 41 gradi : Con l’arrivo sull’Italia di Scipione prepariamoci a vivere un weekend rovente. Già oggi e poi sia sabato che domenica protagonista sarà il gran caldo africano che infuocherà la penisola. Caldo che si farà sentire soprattutto sul Mezzogiorno e sulle isole maggiori dove i termometri toccheranno punte intorno ai 40 gradi nelle zone interne della Sicilia.

Meteo - in arrivo ondata di caldo torrido dall’Africa : nel weekend temperature fino a 42 gradi : Che tempo farà nel weekend? Da domani, venerdì 14 giugno, è atteso l'arrivo di una ondata di caldo torrido dal Nord Africa che porterà le temperature a toccare i 42 gradi centigradi, soprattutto su Sardegna, Sicilia e al Sud. Tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli, Caserta e Messina. Attenzione anche al Centro-Nord, in particolare a Milano, Bolzano, Trento e Bologna, complici gli elevati livelli di umidità.

Meteo - afa-record nel weekend : punte di 40 gradi - l'allarme regione per regione : Arriva il caldo con l'anticiclone africano che, per i prossimi giorni, alzerà ulteriormente il tiro andando a coinvolgere più direttamente anche le regioni del Nord Italia. A confermarlo sono gli esperti di 3bMeteo.it ". Entro il weekend infatti tutta la Penisola avrà fatto i conti con questa nuova