Immigra tu che immigro io

Sea Watch - Matteo Salvini replica all'appello dell'Immigrato : "Non si sbarca neanche a Natale" : "La Sea Watch in Italia non ci arriva, possono stare lì fino a Natale". tuona Matteo Salvini. Di fatto una risposta al migrante che si appellava all'Italia in cerca di un porto sicuro per far sbarcare la nave Ong: "In 13 giorni se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti sarebbero and

Immigrazione - Frontex svela il trucco degli scafisti : "Utilizzano vecchie barche invisibili ai radar" : È giovedì 20 giugno quando il secondo pilota di un aereo di Frontex in ricognizione sul Mediterraneo si accorge di qualcosa di strano: in mare c'è un peschereccio azzurro che traina una barchetta di legno vuota. Fin qui nulla di strano se non fosse che attorno non vola nemmeno un gabbiano. Non c'è b

Immigrazione - la Germania vuole rispedirci i dublinanti anche con voli charter : Quasi mille gli immigrati arrivati in Italia dalla Germania tra gennaio e maggio, un flusso continuo di "dublinanti" che arrivano dal Nord. E in parallelo crescono le richieste del governo tedesco di ricollocare profughi nel nostro Paese. La vicenda viene sollevata da Repubblica, che mette in eviden

Immigrazione - il video che svela il trucco degli scafisti : come fanno arrivare le persone a Lampedusa : Un video girato da un aereo del progetto Mas dell'Agenzia Frontex documenta il trasbordo di un gruppo di migranti da un motopesca su una imbarcazione più piccola. Il tutto avviene a circa 60 miglia a sud dell'isola di Lampedusa. La nave madre - subito dopo il trasbordo - si è allontanata puntando ve

Immigrazione - quanti tra i padroncini sono Immigrati in Italia ed Europa – infografiche : Immigrazione, quanti tra i padroncini sono immigrati in Italia ed Europa – infografiche L’Italia ha due particolarità, è uno dei Paesi in cui sono di più le partite IVA in Europa, i cosiddetti padroncini, imprenditori, commercianti, professionisti, artigiani, ecc. E allo stesso tempo è tra quelli in cui l’Immigrazione negli ultimi 20 anni ha assunto più importanza, sia dal punto di vista numerico, che mediatico. In Italia tra ...

Giorgia Meloni smaschera Nicola Fratoianni : "Cannoni contro le navi di Immigrati? Il suo delirio sinistro" : Giorgia Meloni ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter dove si vede Nicola Fratoianni in diretta a Rainews24 che dice che la leader di Fratelli d'Italia "propone di 'cannonare' navi". Peccato che la Meloni non ha mai sostenuto questa folle tesi: "Non ho mai chiesto di sparare ad alcuna imbarc

Papa Francesco scatenato contro Matteo Salvini : "Sì alle armi - no agli Immigrati" - che carta si gioca : Come ogni giorno, o quasi, ecco che Papa Francesco martella contro le politiche di Matteo Salvini in tema di immigrazione. Il Pontefice punta il dito nel corso di una riunione in Vaticano dedicata alle organizzazioni che aiutano le Chiese orientali. Bergoglio si indigna per il fatto che i porti euro

Otto e mezzo - Matteo Salvini sfida Lilli Gruber : le frasi su Europa - toghe e Immigrati che la fanno impazzire : Alta tensione a Otto e mezzo, con Matteo Salvini che affronta Lilli Gruber e Massimo Franco a muso duro. Il leader della Lega e vicepremier è in collegamento e non in studio, ma la temperatura si alza molto velocemente. Al di là di alcuni momenti di scontro personale evidente, con la conduttrice di

Otto e mezzo - Salvini : 'Contesto giudici che fanno dibattiti a favore dell'Immigrazione' : C'era attesa per conoscere quello che sarebbe stato il contenuto della puntata di "Otto e mezzo" su La7 che, nella serata di questo mercoledì 5 giugno, ha posto Matteo Salvini di fronte alle domande sempre pungenti di Lilli Gruber. L'occasione è stata proficua per avere una nuova chiave di lettura su quelle che potrebbero essere le situazioni politiche in Italia ed in Europa sulla base delle opinioni del vice premier leghista. ...Continua a ...

Matteo Salvini - un dossier per smascherare i magistrati pro-Immigrati : una mossa senza precedenti : Al contrattacco. Matteo Salvini mette nel mirino i magistrati all'indomani della sentenza del Tar di Firenze che ha bocciato l'ordinanza sulle zone rosse. Il leader della Lega va allo scontro con le toghe che esprimono valutazioni negative sui suoi provvedimenti. Dunque, da fonti del Viminale, trape

Salvini contro i giudici che bocciano i suoi provvedimenti : "Sono a favore degli Immigrati - dovevano astenersi" : Il Viminale annuncia ricorsi contro i verdetti del Tar di Firenze e dei tribunali che hanno emesso sentenze a lui contrarie. E ordina agli uffici di accertare uscite pubbliche e collaborazioni dei magistrati

Tubercolosi - l’esperto : “Non si può negare che in molti Paesi da cui provengono gli Immigrati la diffusione dell’infezione sia maggiore” : Riguardo le parole del Ministro Salvini sui migranti portatori di Tubercolosi il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT- Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Condivido molto il concetto di povertà (espresso da Salvini, ndr) che può essere esteso non solo agli immigrati ma anche a tutte le persone che vivono nel ...

Ecco perché non è vero che - come dice Salvini - "gli Immigrati hanno il record di scabbia e Tbc" : Così i dati del Centro europeo per prevenzione e controllo delle malattie e l'Istituto superiore di sanità smentiscono il vicepremier, che lo aveva affermato replicando al direttore della pediatria di urgenza del Sant’Orsola di Bologna secondo cui certe malattie "non sono...

Salvini al medico che critica il Dl Sicurezza : 'Immigrati hanno record di Tbc e scabbia' : Matteo Salvini del suo decreto Sicurezza va orgoglioso, al punto che il suo obiettivo è farne uno "bis". In molti, però, lo hanno criticato, persino l'Onu si è scomodata per valutarne l'eventuale violazione dei diritti umani. L'ultimo attacco arriva direttamente da un importante medico, il dottor Lanari, direttore del reparto di Pediatria d'urgenza del policlinico Sant'Orsola di Bologna, ma il Ministro non indietreggia e risponde a tono. Parla ...