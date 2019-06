I giochi Nintendo 64 e GameCube potrebbero arrivare su Nintendo Switch Online

Apple meglio di Nintendo - EA e Activision : è la quarta compagnia per entrate derivanti dai videogiochi : Dando un'occhiata al classico report di Newzoo sull'andamento globale del settore videoludico, ci si imbatte nelle compagnie che hanno fatto registrare le entrate maggiori grazie a questo settore. Scorrendo la classifica ti imbatti nel colosso cinese Tencent, in due nomi molto noti come Sony e Microsoft e poi la sorpresa, al quarto posto c'è Apple.Inaspettato ma non di certo impensabile se si ragiona per un secondo sulla compagnia e sulla ...

L'E3 2019 è alle porte e su Amazon spuntano una marea di placeholder per giochi Sony - Microsoft - Nintendo - Ubisoft - Bethesda e molti altri : L'E3 2019 è inevitabilmente tempo di annunci e a quanto pare anche i listini dei retailer online si stanno preparando per il possibile arrivo di una marea di novità. In questo senso ciò che nelle ultime ore sta accadendo all'interno del database di Amazon UK fa sicuramente incuriosendo molti giocatori e addetti ai lavori.L'insider e leaker Wario64 ha infatti notato la presenza di una incredibile mole di pagine placeholder soprattutto per giochi ...

Nintendo ritirerà i giochi mobile di Animal Crossing e Fire Emblem in Belgio a causa delle leggi sulle loot box : Nintendo ha deciso di ritirare alcuni suoi giochi mobile come Animal Crossing e Fire Emblem dal mercato belga. Il motivo è semplice: le leggi sulle loot box in Belgio sono poco chiare per quanto riguarda alcuni tipi di microtransazioni.Animal Crossing e Fire Emblem Heroes hanno entrambi una valuta premium che potete acquistare con denaro reale e vari oggetti di gioco che sono in vendita utilizzando questa valuta.Ma il problema principale, come ...

The Messenger - SteamWorld Dig 2 - Guacamelee! 2 e molti altri giochi in offerta su Nintendo eShop : Fan di Nintendo e possessori di Switch a rapporto! Se siete alla ricerca di un nuovo gioco in digitale, abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, sul Nintendo eShop è partita un'interessantissima iniziativa chiamata "Passa al digitale!" che offre moltissimi giochi in sconto.Tra i titoli proposti in promozione troviamo The Messenger, SteamWorld Dig 2, Guacamelee! 2, Bastion, Super Meat Boy e moltissimi altri che potete vedere voi stessi ...