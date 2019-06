Hamilton | record? Io corro per vincere

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “Non sono interessato ai record. Io voglio solo vincere qui a Spielberg” : Non è cambiato di certo l’approccio di Lewis Hamilton. Il britannico, dominatore assoluto del Mondiale 2019 di F1, dopo aver conquistato il successo nel GP di Francia, aver ottenuto la 79esima vittoria in carriera e rafforzato la propria leadership in classifica generale nei confronti dei suoi rivali (+36 sul compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas e +76 sul ferrarista Sebastian Vettel), non ha perso la voglia di vincere. Il suo ...

Formula 1 – Hamilton snobba anche i record : “il primato della McLaren non mi interessa - io corro sempre per vincere” : La Mercedes potrebbere raggiungere le 11 vittorie in 11 gare che la McLaren riuscì a mettere in fila nel 1988: Lewis Hamilton però preferisce pensare solo alla vittoria Stagione da record per la Mercedes che nelle prime gare del campionato ha dominato in lungo e in largo. I numeri sono incredibili: 8 vittorie in 8 gare, 6 doppiette (50 totali) su 8 possibili, 10 successi consecutivi e il record di 11 vittorie su 11 della McLaren del 1988 ...

