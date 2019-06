Ginecologo metta incinta decine di ignare pazienti usando il proprio seme

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Pina Francone La vicenda a Ottawa, in Canada, dove un medico ha ingannato numerose donne che credevano, invece, di essere sterili Unha messodi donne a loro insaputa. L'assurda vicenda a Ottawa, in Canada, dove il dottore ha ingannato numerose donne che credevano, invece, di essere sterili. Il responsabile di tanto è Bernard Norman Barwin, sospeso dall'Ordine dei medici canadese: l'uomo ha utilizzato illiquido seminale per fecondare "di nascosto" le donne. Come riportato da TgCom24, le sue malefatte sono state scoperte dalla figlia di una sua stessa paziente. La giovane ha fatto il test del Dna e ha scoperto di essere figlia del; dunque, ha sporto denuncia e il caso si è allargato a macchia d'olio. Il risultato? I figli accertati del medico sarebbero undici, ma gli inquirenti pensano che possano essere anche più di ...