Dalla parte di chi salva le persone

Al via la campagna estiva Dalla parte degli animali di Roma Capitale : Anche quest’anno, in vista dell’estate, torna la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale, che per il

Tour de France : il punto a due settimane Dalla partenza di Bruxelles : Tour de France: il punto a due settimane dalla partenza di Bruxelles s. L’appuntamento ciclistico più atteso dell’anno, la Grand Boucle, il Tour de France, è ormai alle porte. Nelle scorse due settimane si sono tenute diverse corse di preparazione. Vediamo come si sono comportati i pretendenti alla Maglia Gialla. LEGGI ANCHE: Julian Alaphilippe, il nuovo idolo del ciclismo Francese Criterium del Delfinato: bis di ...

Banche : Toninelli e Zaia a risparmiatori 'noi Dalla vostra parte' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “Noi saremo dalla vostra parte sempre perché voi avete il diritto di avere ciò che vi hanno rubato”. Lo ha ribadito il ministro delle infrastrutture, Danilo Toniunelli, incontrando un gruppo di risparmiatori delle ex Popolari Venete del Coordinamento don Torta a Ponte

Formula 1 – Penalità Vettel - anche Raikkonen si schiera Dalla parte di Seb : le parole del finlandese : Kimi Raikkonen breve ma sempre sincero e diretto: il finlandese dell’Alfa Romeo si schiera dalla parte di Sebastian Vettel I piloti della Formula 1 sono pronti per scendere in pista per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del nuovo round della stagione, al Paul Ricard non si fa altro che parlare della Penalità che Sebastian Vettel ha ricevuto durante il Gp del Canada e che ...

Minibot - Cottarelli : “Sono inutili - sto Dalla parte di Tria. A Salvini dico che l’alternativa sono i titoli di Stato” : “Minibot? Non vedo la loro utilità. L’imprenditore è più contento di ricevere euro o Minibot? Ovviamente i primi. L’unico motivo per fare i Minibot è abituare la gente a vedere pezzi di carta che sembrano moneta ma non lo sono. A Salvini dico che l’alternativa ai Minibot è quella che è stata fatta negli ultimi anni: emettere titoli di Stato con cui si pagano i fornitori della pubblica amministrazione. Su questo sto dalla ...

Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati/ Deianira Marzano Dalla sua parte : Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati dopo lo scontro: 'Mi sento male per le parole che...' ma sui social c'è chi insinua...

Formula 1 – Vettel riparte Dalla Francia : le parole del ferrarista in vista della gara al Paul Ricard : Vettel pronto a lasciarsi alle spalle la delusione di Montreal: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà sicuramente a caccia ...

Anastasio : “Sarri alla Juve ha infranto il sogno - è passato Dalla parte del potere” : Anastasio, il vincitore di X Factor e autore di una canzone inno, Come Maurizio Sarri, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui senza peli sulla lingua ha tirato fuori tutto il suo risentimento «Quello di Sarri è stato una specie di colpo di grazia. Ho iniziato a tifare Napoli da ragazzino, ho sempre seguito con passione tante squadre, anche senza alcuna speranza, squadre di scarsi ma con il cuore, squadre come il Napoli di ...

Sempre Dalla tua parte! Simona Ventura su Instagram si schiera con Morgan : Simona Ventura e Morgan si stimano moltissimo come professionisti ma hanno, prima di ogni altra cosa, un legame molto profondo dal punto di vista umano. Probabilmente a fare da collante, tra due personalità così forti della nostra televisione, sono proprio le similitudini caratteriali che si riconoscono tra i due. Determinazione, eccentricità, sincerità a tutti i costi e capacità di tenere telespettatori e fan attaccati allo ...

Morgan ha avuto un malore? Simona Ventura : “Sempre Dalla tua parte” : Malore per Morgan? Le ultime novità sullo sfratto E’ arrivato il fatidico giorno dello sfratto di Morgan. Una decisione presa dal Tribunale dopo che il popolare cantautore non ha pagato per anni gli alimenti a sua figlia Anna Lou. Ma questo sfratto ci sarà stato davvero? A quanto pare no. Difatti in base a ciò che ha riportato poco fa il portale FanPage.it pare che nel momento in cui sia arrivata la polizia sul posto, Morgan abbia chiamato ...

Scorta revocata allo chef Natale Giunta : “Salvini era Dalla mia parte - ora non mi risponde nemmeno” : Lo chef Natale Giunta, spesso ospite di Rai1 a 'La prova del cuoco', da ieri è senza Scorta. La sospensione della tutela gli è stata notificata dopo una sentenza del Tar, che aveva riscontrato invece un "pericolo grave e concreto" per la sua vita. "Mi chiedo cosa possa essere cambiato in soli due mesi", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.

Formula 1 - Tronchetti Provera sta Dalla parte di Vettel : “ha preso l’unica traiettoria che poteva prendere” : L’imprenditore italiano ha parlato di quanto avvenuto in Canada, esprimendo il proprio punto di vista sulla penalità inflitta a Vettel L’episodio che ha deciso il Gp del Canada continua a far discutere, la sanzione inflitta a Vettel per via del suo ritorno non sicuro in pista al giro 48 della gara di Montreal resta oggetto di profonda discussione. photo4/Lapresse L’ultimo ad esprimere il proprio parere è stato Marco ...

Next Generation di Unicef Italia - la community di giovani Dalla parte dei piccoli : Unicef Italia Next Generation Unicef Italia Next Generation Unicef Italia Next Generation Unicef Italia Next Generation Quando sono stati invitati ad aderire al progetto non hanno esitato ad accogliere la sfida. Stiamo parlando del gruppo di under 40 che hanno deciso di prendere parte alla community Next Generation di Unicef Italia impegnandosi in nuove attività di sensibilizzazione e raccolta fondi. Francesca Airoldi, Ennio Alagia, Matteo ...

F1 - GP Canada 2019 : la nuova griglia di partenza. Carlos Sainz penalizzato - Magnussen partirà Dalla pit-lane : Questa sera, alle 20.10 (italiane), avrà inizio il GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel partirà in pole position, la prima volta stagionale per il teutonico, a precedere il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’altro alfiere di Maranello Charles Leclerc. Una prestazione maiuscola quella di Seb che ha permesso alla Rossa di riassaporare il dolce gusto della p.1 Vi sono però ...