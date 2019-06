Colpo di calore | sintomi e come prevenirli

Un 17enne è morto a Cordoba per un Colpo di calore : Un 17enne spagnolo è morto all’ospedale di Cordoba dove era stato portato per un colpo di calore. Il giovane - riporta l’Agi - stava lavorando in un campo quando si è sentito male; dopo essersi rinfrescato nella piscina della fattoria, ha avuto delle convulsioni ed è stato portato all’ospedale Regina Sofia di Cordoba dove è deceduto.La Spagna, come altri Paesi dell’Europa continentale tra cui ...

Ondata di caldo africano - un morto stasera per un Colpo di calore a Mozzecane : Una persone e’ morta questa sera a Mozzecane, nel veronese, per le conseguenze di un grave colpo di calore. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 ma per il paziente non c’era piu’ nulla da fare. Non si sa, al momento, se la vittima avesse gia’ patologie che potrebbero aver acuito gli effetti dovuti al clima torrido. Oggi nel veronese le massime hanno raggiunto i 38 gradi. Altre due persone sono state soccorse dai ...

Verona - uomo stroncato da Colpo di calore : Marco Della Corte Un uomo è morto stroncato da un colpo di calore letale a Mozzecane, in provincia di Verona, intervenuti i sanitari del Suem 118, altra vittima a Milano Un uomo è morto a Mozzecane (Verona). A stroncarlo è stato un grave colpo di calore. Intervenuti i sanitari del Suem 118 che, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvare la vittima. Al momento, non è dato sapere se l'uomo soffrisse di particolari patologie ...