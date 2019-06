Ancora sconti PS Store sui migliori giochi PS4 | offerte di fuoco nel weekend di fine

MX2 - GP Lettonia 2019 : Jorge Prado non fa sconti e continua a vincere - Geerts e Olsen si devono inchinare Ancora : Jorge Prado non lascia scampo agli avversari neanche questo fine settimana, dominando altre due manche valide per il GP della Lettonia 2019, ottavo appuntamento del Mondiale motocross. Il fuoriclasse spagnolo, sempre più avviato verso il titolo e il passaggio in MXGP sin dal prossimo anno, allunga in classifica su Thomas Kjer Olsen e la sua Husqvarna, comunque autori di un buon doppio terzo posto ma che non possono far altro che inchinarsi ...