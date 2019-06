VIDEO Zidane si diverte a calcetto | che numeri per il campione francese

forzazzurri

(Di giovedì 27 giugno 2019) Zinedine, ora allenatore del Real Madrid, fa rivivere il suo infinito talento in una partita amatoriale. Infinito #, magia a. Controllo, dribbling volante e poi gol facile facile: sempre uno spettacolo. — SportMediaset.it (@Sport Mediaset) June 27, 2019

UEFAcom_it : ?? Oggi festeggia 4?7? anni una delle leggende del calcio mondiale ? Buon compleanno, #Zidane? - SkySport : ?? «Zidane è di un altro pianeta. Quando lui entrava in campo gli altri dieci giocatori miglioravano improvvisamente… - UEFAcom_it : Nel giorno del suo compleanno, rivediamo i gol più spettacolari di #Zidane in #UCL ?????? -