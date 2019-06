Un allenatore di basket condannato per abusi su una tredicenne si è suicidato

Condannato per abusi su un'allieva 13enne - allenatore di basket si suicida : Condannato solo poche settimane fa per aver abusato di una ragazzina non ancora 13enne, non ha retto allo scandalo e si ucciso. Il gesto è di un allenatore di basket di 40 anni, residente nel Medio Campidano. L’uomo si è tolto la vita oggi nella sua abitazione. Il corpo è stato scoperto dai genitori, gli stessi che hanno subito chiamato 118 e carabinieri, ma per il 40enne non c’era più nulla da fare.Il 7 ...

Cagliari - allenatore di basket condannato per abusi su una 13enne si toglie la vita : condannato solo poche settimane fa a cinque anni di reclusione per aver abusato di una ragazzina minore di tredici anni, un allenatore di basket di quaranta anni è stato trovato morto oggi nella sua abitazione. L’uomo, residente nel Medio Campidano, si sarebbe tolto la vita. Il cadavere è stato trovato dai genitori.Continua a leggere

Basket – Ettore Messina è il nuovo allenatore dell’Olimpia Milano : l’annuncio ufficiale del team : Non si è fatto attendere l’annuncio ufficiale: l’Olimpia Milano conferma i rumors, Ettore Messina è il nuovo allenatore La notizia era ormai nell’aria, si attendeva solo l’ufficializzazione, che non è tardata ad arrivare: dopo la comunicazione di questa mattina della rescissione del contratto di Simone Pianigiani, l’Olimpia Milano ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ettore: “la Pallacanestro ...

Basket : Michele Carrea è il nuovo allenatore di Pistoia. Succede a Paolo Moretti : E’ ufficiale il nuovo nome che andrà a sedersi sulla panchina di Pistoia per la Serie A 2019-2020. Si tratta di Michele Carrea, che negli anni trascorsi in A2 si è guadagnato una notevole stima dall’intero ambiente cestistico. Nato a Milano il 20 maggio 1982, ha iniziato da giocatore nelle giovanili dell’Olimpia Milano, ma ha presto cambiato strada. Come allenatore, ha esordito all’età di 22 anni in un’altra società ...

Basket : Maurizio Buscaglia nuovo allenatore di Reggio Emilia : Sarà Maurizio Buscaglia a guidare la Grissin Bon Reggio Emilia nelle prossime tre stagioni, con opzione bilaterale per l’uscita dal contratto al termine della seconda. Dopo aver allenato per nove annate di fila l’Aquila Basket Trento, il cinquantenne coach barese si avventura dunque in questo nuovo viaggio cestistico, che lo porta a guidare una delle società che ha avuto maggiori difficoltà nel campionato che si sta concludendo. Il ...

Basket - Serie A 2019 : Vincenzo Esposito è il nuovo allenatore di Brescia : Dopo l’addio ad Andrea Diana, la Germani Basket Brescia ha comunicato che l’allenatore per la prossima stagione sarà Vincenzo Esposito. Il tecnico campano è reduce dall’esperienza sulla panchina della Dinamo Sassari, dalla quale si è dimesso nel Febbraio scorso prima dell’inizio delle Final Eight e con la squadra al sesto posto. che da giocatore è stato una vera icona del Basket italiano, si arricchisce di un nuovo ...

Basket - Pozzecco fa l’allenatore ma è ancora in forma nel tiro da 3 punti : ecco come finisce la sfida contro il suo giocatore : Gianmarco Pozzecco ha ormai appeso le scarpette al chiodo ma, durante gli allenamenti della sua Dinamo Sassari, si diverte ancora a tirare da 3 punti. L’altro giorno, come testimoniato dalle immagini della tv del club sardo, quinto in campionato e neo-campione della Fiba Europe Cup, Pozzecco ha sfidato il playmaker Marco Spissu, tra gli specialisti nel tiro dalla lunga distanza: un match all’ultimo canestro con l’ex playmaker ...

Basket : scompare Arnaldo Taurisano - l’allenatore dell’epoca d’oro di Cantù : Se n’è andato nella sera di ieri, all’età di 85 anni, Arnaldo Taurisano, uno dei massimi allenatori italiani degli Anni ’70 e ’80 e grandissimo protagonista dell’epoca più bella della storia di Cantù. Nato a Milano il 18 novembre 1933, il “Tau” comincia ad allenare tra la sua città e Vigevano all’inizio degli Anni ’60, per poi trasferirsi a Cantù nel 1963 e trascorrere molti anni da vice, ...