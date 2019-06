Senza immunità penale chiuderemo a settembre Taranto | annuncio shock dell' ad

Taranto - la lunga estate dell'ex Ilva : "Senza immunità si chiude il 6 settembre" : Lo stabilimento dell'ex Ilva potrebbe chiudere a Taranto tra poco più di due mesi, il 6 settembre. Lo annuncia l'ad di...

Ad ArcelorMittal : Senza immunità fra due mesi chiudiamo l’Ilva di Taranto. Scontro con governo : Alta tensione tra il governo e ArcelorMittal. Se il prossimo 6 settembre verrà rimossa, come prevede una nuova disposizione del "decreto Crescita", l'immunità penale che ha finora coperto gli amministratori dell'ex Ilva, l'acciaieria di Taranto ora gestita da ArcelorMittal, non ci sarà altra scelta che chiudere gli impianti. Lo ha ribadito a Bruxelles l'Amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una ...

Ex Ilva - Arcelor minaccia il governo : “Senza immunità lo stabilimento di Taranto chiuderà il 6 settembre” : Due mesi e dieci giorni. Poi l’ex Ilva di Taranto chiuderà. Il 6 settembre, giorno da cui non varrà più l’immunità penale per i vertici dell’azienda, in base a quanto stabilito dal Dl Crescita. Il tutto a meno che il governo non individui una soluzione alternativa. È la minaccia, nero su bianco, di Geert Van Poelvoorde, amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, i nuovi proprietari del siderurgico pugliese. “Il ...

