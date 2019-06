Olivia Newton-John combatte ancora contro il cancro | “Ce la posso fare”

gossip.fanpage

(Di giovedì 27 giugno 2019), l'attrice di "Grease",da tempoun tumore al seno metastatico al quarto stadio. Non è in punto di morte, ma le sue condizioni non sono buone e il male si è esteso anche alla schiena. Ha festeggiato i 70 anni in ospedale: "Volevo passare il compleanno diversamente, ma Dio ha avuto per me altri piani".

