Lo smaltimento in discarica costa troppo poco Servono più impianti

(Di giovedì 27 giugno 2019) Mille nuovidi riciclo per raggiungere il risultato rifiuti zero in. È questo l’obiettivo che l’Italia si deve dare per arrivare, finalmente, a una gestione sostenibile dei rifiuti. Un dato che emerge dall’analisi del dossier di Legambiente “Rifiuti zero,mille”, presentato a Roma in occasione dell’Ecoforum sull’economia circolare, insieme a La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Lazio.L’analisi del sistema attuale parte da una semplice constatazione: il costo di conferimento in, che in media è di 110 euro a tonnellata, è un costobasso, che rende ancoraconveniente continuare a smaltire sotto terra. Le esperienze più ...

