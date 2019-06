wired

(Di giovedì 27 giugno 2019) (foto: Pavel1964/GettyImages) Gli atleti hanno un intestino davvero speciale. Contiene, infatti, un microbioma in grado di migliorare le loro prestazioni fisiche. A dimostrarlo sulle pagine di Nature Medicine sono stati i ricercatori del Joslin Diabetes Center di Boston che hanno raccontato di aver trovato uno specifico, chiamato Veillonella, nel microbioma intestinale degli atleti (e non nelle persone sedentarie) in grado di metabolizzare l’acido lattico e di convertirlo in propionato, un acido grasso che il nostro corpo utilizza per migliorare lafisica. Per capirlo, i ricercatori hanno raccolto i campioni fecali di alcuni runner di Boston, sia una settimana prima della maratona che la settimana successiva, e di volontari che non svolgevano alcuna attività fisica. Dalle analisi, i ricercatori hanno osservato che il microbioma degli sportivi aveva qualcosa di ...

MilanoCitExpo : La tua prestazione in corsa potrebbe dipendere anche da un batterio che hai nell'intestino…