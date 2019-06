In her shoes Se fossi lei film stasera in tv 27 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019) In herSelei è ilin tv giovedì 272019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV In herSeleiin tv:La regia è di Curtis Hanson. Ilè composto da Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein, Brooke Smith. In herSeleiin tv:Ecco ladeloggi in tv. Maggie e Rose sono sorelle, ma non potrebbero essere più diverse. La prima sfarfalla di uomo in uomo e prende la vita come un lungo party, la seconda vive solo per il suo lavoro di avvocato, sentimentalmente è a pezzi e combatte la depressione comprando quintali di scarpe. Un giorno Maggie, complice il suo comportamento irresponsabile, viene messa alla porta dalla sua matrigna. La ragazza trova rifugio ...

BAddictionReal : RT @SoloLibri: In Her Shoes: ecco la poesia citata nel film stasera in tv: @CasaLettori @leggeresempre @AerariumL @Stefano32847521 @FOLLOWT… - AlexanderLandSp : RT @SoloLibri: In Her Shoes: ecco la poesia citata nel film stasera in tv: @CasaLettori @leggeresempre @AerariumL @Stefano32847521 @FOLLOWT… - CasaLettori : RT @SoloLibri: In Her Shoes: ecco la poesia citata nel film stasera in tv: @CasaLettori @leggeresempre @AerariumL @Stefano32847521 @FOLLOWT… -