Conclusa la 7^ edizione del Web Marketing Festival | a Rimini 21 000 presenze | più di 70

Conclusa la prima edizione del Vigata Comics a Porto Empedocle in Sicilia : Conclusa la tre giorni del Vigata Comics a Porto Empedocle , dove la Torre Carlo V è stata scelta come location per la fiera del mondo fantasy, del fumetto, del videogioco e dei cosplayer. Grazie al patrocinio gratuito del comune di Porto Empedocle e con l'organizzazione del Mercante di Libri, si sono vissuti tre giorni intensi tra tornei di Videogames e Retrogames con i ragazzi di Gamescollection e i vari stand dove si vendeva di tutto, dal ...

Vela – Medemblik Regatta : Conclusa in Olanda la 35ª edizione : Si conclude in Olanda la 35ª edizione della Medemblik Regatta Si è conclusa stamane in Olanda la 35esima edizione della Medemblik Regatta e del Nautical Festival che le ha fatto da contorno con eventi e divertimenti di vario genere. La spedizione italiana era presente a Medemblik solo nelle classi RS:X maschile e RS:X femminile a causa degli impegni che vedevano protagoniste le altre classi in altre località e per altri eventi. La ...