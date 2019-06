Ciclismo | brutta caduta in allenamento e frattura della mano sinistra per Matteo Moschetti

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Prosegue all’insegnasfortuna la stagione di. Il giovane e promettente corridore italiano è finito a terra durante une si è procurato unadello scafoideche lo costringerà ad un periodo di riposo forzato. Dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia per la bruttissimanell’arrivotappa di Novi Ligure, il corridoreTrek Segafredo era tornato in gara al Belgium Tour di inizio giugno ritirandosi però nel corsoquarta frazione. Il primo anno in una formazione di primo piano del 22enne di Robecco sul Naviglio, piccolo comune alle porte di Milano, era cominciato al meglio con un secondo posto nella quarta frazione dello UAE Tour e con un paio di piazzamenti al Giro d’Italia. L’obiettivo sarà quello di ritrovare la condizione migliore per la parte finale del 2019, riprendendo la caccia alla prima vittoria ...

