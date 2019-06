Vittorio Sgarbi e Vauro “smutandati” a L’Aria Che Tira – Video

davidemaggio

(Di mercoledì 26 giugno 2019)mostra le mutande - L'Aria CheLe mutande di Matteo Salvini non bastavano. Lo scalpore suscitato dalle foto del vicepremier in déshabillé da spiaggia hanno galvanizzatoche ieri sera, ospite dello speciale in prime time de L’Aria Che, ha pensato bene di abbassarsi i pantaloni per mostrare ai telespettatori i suoi indumenti intimi. La gag surreale è stata accolta col sorriso da Myrta Merlino, la conduttrice del talk in onda su La7. Durante il dibattito in studio, Luca Telese ha citato le fotografie apparse su Oggi in cui il vicepremier leghista indossava un boxer verde padano. Chiedendogli se quegli scatti – con tanto di “mutande stringiciccia” – avessero potuto aumentare il consenso del leader politico tra gli elettori, il giornalista ha innescato il fuoriprogramma di. Il critico d’arte si è abbassato i ...

