caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il 26 aprile 2007,Russo, una studentessa di 22 anni, scendendo dalladi Roma alla stazione Termini ha avuto un banale diverbio con un’altra donna,. Quel banale litigio finì in tragedia perchéreagì conficcandole la punta delin un occhio e uccidendola. Per la terribile uccisione diRusso, la donna è stata condannata a 16 anni di carcere che si sono ridotti grazie alla buona condotta. Come riporta il Corriere della sera, dopo 12 anni, da ieri,è tornata in libertà, finendo di scontare la sua condanna. La 33enne, romena, era stata condannata in via definitiva nel 2010 dalla Cassazione a 16 anni di carcere per aver ucciso la giovane romana.ha pagato tutti i suoi debiti con la giustizia ed è uscita dal carcere della Giudecca dove era rinchiusa. Lo riporta il ‘Corriere della Sera’, nelle pagine della ...

Noovyis : Un nuovo post (Uccise Vanessa in metro con l’ombrello, Doina Matei libera per “buona condotta”) è stato pubblicato… - SylvieTropez : Roma, uccise Vanessa Russo nella metro con l'ombrello, Doina Matei torna libera 4 anni prima grazie alla buona cond… - razorblack66 : RT @ImolaOggi: Uccise la 23enne Vanessa Russo, romena condannata a 16 anni nel 2010 è già libera -