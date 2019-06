SuperQuark | Piero Angela riparte con la pizza perfetta e il cambio di sesso

davidemaggio

(Di mercoledì 26 giugno 2019)Lo scorso 22 dicembre ha spento 90 candeline ma pernon è ancora arrivato il momento di andare in pensione. Il divulgatore scientifico più amato della tv è, infatti, pronto a tornare in onda, da questa sera su Rai1, con un nuovo ciclo di. Sulle note dell’inconfondibile Aria dalla Suite n°3 in re maggiore BWV 1068 di Johann Sebastian Bach, la storica trasmissione in onda sin dal lontano 1995 e con all’attivo oltre 300 puntate, terrà compagnia al pubblico per 9 settimane, sino a mercoledì 21 agosto. Anche in questa venticinquesima stagione,accompagnerà il pubblico con il suo impeccabile stile alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti, spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Tra i temi in programma anche un lungo approfondimento su come cambiare...

SuperQuarkRai : Superquark torna in onda da mercoledì 26 giugno su @RaiUno. Piero Angela anticipa i temi della nuova stagione. Vi a… - Raiofficialnews : Torna #Superquark, con Piero Angela. Da mercoledì #26giugno alle 21:25 su @RaiUno e @RaiPlay. @SuperQuarkRai - SalvatoreCow : @SuperQuarkRai : #PieroAngela riparte con la pizza perfetta e il cambio di sesso -