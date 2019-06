S&P:Pil Italia +0,1% nel 2019,poi +0,5%

Standard&Poor's conferma per l'la stima di crescita nel, a +0,1%, ma lima quella nel 2020, che passa a +0,5% da +0,6%. Nel rapporto sull'economia dell'Eurozona e sugli impatti della frenata del commercio globale, l'agenzia di rating continua ad attendersi che Germania e"subiscano una sottoperformance a causa della loro dipendenza dalla domanda esterna". In generale, gli economisti di S&P si aspettano una crescita del Pil nell' area euro di +1,1% quest'anno e di +1,3% nel 2020 (rivista in lieve calo).(Di mercoledì 26 giugno 2019)