Salute | il report | in Italia tassi di depressione doppi tra le donne

(Di mercoledì 26 giugno 2019)del Belpaese molto più colpite darispetto agli uomini. Se infatti irelativi ai disturbi schizofrenici, ai disturbi di personalità, da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, l’opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. In particolare per il ‘male di vivere’ il tasso degli utenti donna delle strutture specializzate è quasio rispetto agli uomini (29,2 per 10.000 abitanti nei maschi e 48,3 per 10.000 abitanti nelle femmine). E’ quanto emerge dal Rapportomentale del ministero della, che analizza i dati del Sistema informativo per lamentale (Sism) per il 2017, presentato oggi a Roma. L'articolo, il: inditra leMeteo Web.

