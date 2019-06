Roma | la metro è bloccata per sciopero e qualcuno non la prende bene Ecco come hanno

Riapertura metro Roma Repubblica : Virginia Raggi “riapre domani” : Riapertura metro Roma Repubblica: Virginia Raggi “riapre domani” Riapertura metro Roma stazione Repubblica – I servizi pubblici rappresentano, ormai da anni, un vero e proprio tallone d’Achille per la Capitale. Tanto che la consiliatura di Virginia Raggi è stata a più riprese cadenzata da problemi ed eventi che hanno riguardato tanto il trasporto pubblico quanto il servizio di igiene. Riapertura metro Roma, stazione Repubblica ...

Roma - Metro A Repubblica riapre domani dopo 256 giorni di stop : «Operative solo 4 scale» : La stazione Repubblica della Metro A riaprirà domani. Questa mattina c'è stato un sopralluogo dell'ad e presidente di Atac Paolo Simioni per il collaudo. Secondo i...

La stazione Repubblica della metropolitana di Roma riaprirà domani : La stazione Repubblica della metropolitana di Roma riaprirà domani, ha comunicato la sindaca Virginia Raggi. La stazione è chiusa da ottobre a causa di un incidente avvenuto su una scala mobile della fermata in cui erano rimasti coinvolti alcuni tifosi russi, arrivati a

SCIOPERO 25 GIUGNO 2019 TRASPORTI Roma/ Atac - bus e metro : ZTL diurne non in vigore : SCIOPERO 25 GIUGNO TRASPORTI Atac ROMA: inizia l'agitazione, mezzi pubblici capitolini fermi fino alle 17:00 di stasera. Tutti i dettagli

Sciopero dei trasporti a Roma - bus e metro a rischio : gli orari e fasce di garanzia : L'agitazione prevista per il 20 giugno si terrà invece martedì 25, a rischio bus, filobus tram, metropolitane e ferrovie...

Roma - domani trasporti a rischio per lo sciopero di metro e bus : Si preannuncia un martedì difficile per l'agitazione di 24 ore indetta da Usb e Orsa. Fascia di garanzia tra le 17 e le 20

Terremoto Roma oggi - scossa M 4.1 corretta 3.7/ Ingv ultime notizie : Metro C chiusa : Terremoto Roma oggi, 23 giugno 2019: scossa di magnitudo 4.1 corretta 3.7. Ingv, ultime notizie sul sisma: Metro C chiusa per verifiche, segnala Atac.

Scossa di terremoto di magnitudo 3 - 7 a Roma. Stop alla metro C : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata alle porte di Roma alle 22,43. L'epicentro è stato localizzato a Colonna, a sud-est della Capitale a una profondità di 9 km. Atac ha fermato la circolazione della metro C per compiere delle verifiche. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.7 ore 22:43 IT del 23-06-2019 a 3 km NE Colonna (RM) Prof=9Km #INGV_22524231 https://t.co/uLPbsPEIpF — INGVterremoti (@INGVterremoti) 23 giugno ...

Terremoto - forte scossa avvertita a Roma. Interrotta la metro C : Terremoto, forte scossa avvertita a Roma. Interrotta la metro C La scossa di magnitudo 3.7 tra Lazio e Abruzzo si è avvertita nella Capitale intorno alle 22.43. Per il momento non si segnalano danni Parole chiave:

Calcutta - nel video del singolo «Sorriso (Milano Dateo)» la star è MetRoman : Cosa succede quando uno dei cantautori dell’indie pop italiano incontra un’icona metropolitana? Nasce un video bomba, come quello di Sorriso (Milano Dateo), nuovo inedito (dopo Due punti) di Calcutta, che ha scelto Metroman come protagonista della clip girata da Francesco Coppola. Metroman, al secolo Niccolò Modica, è una figura leggendaria per la metropolitana di Roma e di Milano (Linea rossa) e, ormai, anche una star ...

Spena : Roma rischia isolamento e decadenza senza opere e metro : Roma – “Dal blocco della metro A fino alle arterie stradali e autostradali abbandonate come la Pontina e la Roma-Latina, la capitale rischia l’isolamento e la definitiva decadenza”. Lo afferma, in una nota, Maria Spena, deputata di Forza Italia. “Ho gia’ avuto modo di segnalare le tragiche condizioni in cui versa il centro storico di Roma, colpito ormai da piu’ di sei mesi dall’isolamento dovuto ...

La Metro A di Roma sarà a servizio ridotto per tutta l'estate : Per muoversi con la Metro a Roma quest’estate bisognerà tenere d’occhio il calendario. A partire dal prossimo fine settimana e fino al termine di agosto alcune stazioni della linea A saranno chiuse a intermittenza per “lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria”. I giorni di chiusura parziale saranno 33 su i 78 che vanno dal 7 giugno al 26 agosto, periodo indicato dall’Atac per la ...

Roma - donna morta alla stazione di Lepanto : «Un incidente - ha provato a salvarsi». Metro A - riattivata tratta Termini-Battistini : Una donna di 35 anni è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. La procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio colposo....

Una donna è scivolata sui binari della Metro A a Roma ed è stata travolta : Una donna di 35 anni è scivolata sui binari nella fermata Lepanto della linea A della Metropolitana di Roma ed è stata travolta da un convoglio in arrivo. In un primo tempo si era pensato a un suicidio, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza restituiscono il disperato tentativo della donna, senegalese, si risalire sulla banchina. Tentativo vano perché il manovratore del treno in arrivo ha ...