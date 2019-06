Quando iniziano i saldi estivi 2019 : data e calendario regione per regione : Quando iniziano i saldi estivi 2019: data e calendario regione per regione Scoppia la stagione calda, è tempo di pensare alle vacanze, al mare o in montagna, a una pausa che ci rinfranchi dalle fatiche dell’ultimo anno, o che semplicemente ci faccia riposare. Ma è anche tempo di pensare allo shopping, perché inizia la stagione dei saldi estivi. Il periodo, indicativamente, è sempre lo stesso per ogni regione, ma a cambiare sono le date di ...