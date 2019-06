Napoli piange Loredana Simioli | l' attrice è morta a 41 anni

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Serena Granato Il volto comico di "Telegaribaldi",, si è spenta all'età di 41. Aveva raccontato in un video la lotta contro il cancro, al grido di "Io non ho vergogna" "Il mio messaggio è che bisogna prendere tutto ciò che la vita ci offre, con forza e/o con il sorriso sulle labbra", aveva dichiarato, presentando il video in cui ha voluto raccontare, al grido di "Io non ho vergogna", la sua disperata battaglia contro il cancro. Una malattia che ha colpito l', senza però riuscire a toglierle la gioia di vivere, una caratteristica che l'ha sempre contraddistinta. La leonessa che oggi, alla fine, non ce l'ha fatta a sconfiggere la sua malattia, spegnendosi all'età di 41si è spenta a 41Tra i tanti messaggi di cordoglio per la compiantae volto di "Telegaribaldi" nel ruolo di ...

