Fine vita | la denuncia | “Mio padre voleva interrompere le cure ma non gliel’hanno

‘Ore 4 - 48 : metto Fine alla mia fottuta vita’ : Le prime ore del mattino sono quelle in cui è più frequente l’istinto di suicidarsi. Lo scrive Sarah Kane, una delle più affermate autrici contemporanee inglesi, nel suo dramma estremo Psicosi delle 4 e 48 e poi si uccide. Erano esattamente le 4.48 (lo rivelerà l’autopsia) del 20 febbraio 1999. E lei non aveva neanche 30 anni. “Scriverlo mi ha uccisa”, annota Sarah Kane sul biglietto allegato alla copia di 4.48 Psychosis lasciata alla sua agente ...

Salmo : “No a X Factor - mi sarei scavato la fossa da solo - come fossi stato a Fine carriera. Una cosa è certa : se sei bravo live - hai vita eterna” : “Oggi devi essere manager di te stesso”. Una filosofia di vita che Salmo ha fatto propria con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Dopo aver intascato tre dischi di platino con l’ultimo album “Playlist” (ad oggi un miracolo considerando il trend negativo attuale delle vendite), Salmo ha deciso di creare un Festival tutto suo e di farlo “con gli unici pazzi che mi stanno ad ascoltare”. È stato un successo da sold out il Red Bull Open Sea ...

Mauro Corona - Bianca Berlinguer annuncia in diretta la Fine della sua collaborazione : “Decisione inevitabile dopo le sue parole” : “Da stasera Mauro Corona non sarà più con noi. Sono stata io ad anticipare la fine della sua presenza alle nostre due ultime trasmissioni di quest’anno”. Parola di Bianca Berlinguer. Quella che sembrava una delle coppie televisive più rodate e divertenti della stagione, ora è scoppiata. La conduttrice ha infatti deciso di interrompere anticipatamente la collaborazione con lo scrittore, che in un’intervista rilasciata al magazine del ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Rosina pone Fine al suo matrimonio con Liberto : Brutte notizie per una coppia amatissima di Una Vita. Nelle puntate spagnole, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Rosina deciderà di lasciare suo marito Liberto dopo essere stata tradita con Genoveva. Una Vita: Cinta bacia Rafael Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 17 al 21 giugno in Spagna, svelano che Cinta sarà molto adirata nei confronti di Emilio, in quanto l'ha lasciata mentre Rafael le ...

"Evitare il Fine pena mai. Calpesta i diritti umani". Il regalo dell'Ue ai boss : Stefano Zurlo Il ricorso di Viola: la buona condotta non basta per avere sconti. La palla alla Consulta L'ergastolo. Di più: l'ergastolo al quadrato. Quello che riguarda i mafiosi, insomma i soldati sanguinari di un nemico in guerra contro il nostro Paese. I tecnici lo chiamano ergastolo ostativo: vuol dire fine pena mai, senza sconti e senza benefici. Sempre in cella, zero permessi, fino alla fine dei propri giorni. Ora la Corte di ...

Troppo alcol alla festa di Fine anno scolastico! Tre minori rischiano la vita : Sono stati soccorsi in tempo i 3 minori che, in provincia di Sondrio, hanno sfiorato il coma etilico alla festa di fine scuola. Nella piccola Piateda, paese della Valtellina in provincia di Sondrio, tre ragazzini hanno rischiato di perdere la vita per colpa dell’alcol. Venerdì sera si erano ritrovati assieme ad un centinaio di coetanei nella discoteca del paese per festeggiare la fine delle lezioni. Non è ancora chiaro se ...

Una Vita Anticipazioni mensili : ecco cosa vedremo entro Fine giugno : Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni sulle vicende che vedremo sul piccolo schermo italiano entro fine del mese.

Fine vita - perché dobbiamo poter scegliere come morire : CONSENSO INFORMATOTRATTAMENTICONOSCENZAMINORI E INCAPACIIL MEDICODATECCEZIONEPIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CUREcome SI FA IL BIOTESTAMENTOTERAPIA DEL DOLORE«Noi dobbiamo poter scegliere come morire». È la prima cosa che dice il professor Giuseppe Remuzzi, medico chirurgo, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e autore del libro La scelta. perché è importante decidere come vorremmo morire. Il caso del giorno ...

Se rispondi è la Fine : truffe telefoniche - ecco come ti fregano (e come evitarlo) : Dalla truffa del sì ai numeri da non richiamare mai, fino al trucco della tariffa che raddoppia: sono tante le tecniche messe in atto via cellulare a scapito di utenti poco attenti. ecco perché Facile.it ha creato un vademecum in 5 punti da usare come scudo contro i malintenzionati. Secondo alcuni recenti dati di mercato (Rapporto Digital 2018) l’Italia è il terzo Paese al mondo per penetrazione di telefoni cellulari alle spalle solo di ...

Evitate di disattivare servizi Vodafone telefonicamente : aumenti come TIM da Fine maggio : Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo iniziare a prendere in esame, per quanto riguarda dei costi aggiuntivi da associare a Vodafone oggi 29 maggio. In verità, secondo quanto raccolto in queste ore, è probabile che il rincaro che sto per trattare sia scattato già da qualche giorno, ma a prescindere dai tempi è necessario analizzare nel dettaglio la mossa di marketing da parte della compagnia telefonica. Se non altro perché va ad ...

Eutanasia - avviata Fine vita per Lambert. La madre : “L’ho appreso via mail - lo stanno uccidendo” : E' iniziata questa mattina, all'ospedale universitario di Reims, in Francia, la procedura per mettere fine alle cure a Vincent Lambert, il paziente 42enne tetraplegico e da 10 anni in stato vegetativo, il 42enne tetraplegico in stato vegetativo da oltre 10 anni, diventato il simbolo del dibattito sull'Eutanasia. A riferirlo e' uno dei legali dei genitori di Lambert, i quali oggi dovevano presentare due ricorsi per bloccare la procedura ...

Eutanasia - avviata Fine vita per Vincent Lambert : E' iniziata questa mattina, all'ospedale universitario di Reims, in Francia, la procedura per mettere fine alle cure a Vincent Lambert, il paziente 42enne tetraplegico e da 10 anni in stato vegetativo, il 42enne tetraplegico in stato vegetativo da oltre 10 anni, diventato il simbolo del dibattito sull'Eutanasia. A riferirlo e' uno dei legali dei genitori di Lambert, i quali oggi dovevano presentare due ricorsi per bloccare la procedura medica. ...

Tiberio Timperi fa una rivelazione sulla Fine de La vita in diretta : La vita in diretta: Tiberio Timperi svela la data di chiusura di questa edizione E’ tornata oggi, dopo la pausa del weekend, puntuale come sempre alle 16.50, La vita in diretta. E proprio all’inizio della puntata di oggi, Tiberio Timperi ha rivelato la data in cui andrà in onda l’ultimo appuntamento dell’edizione 2018/2019, ormai giunta quasi al termine. Affiancato dalla collega Francesca Fialdini, dopo la sigla e i ...

Evento formativo sul Fine vita a Ragusa : Organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche, si svolgerà sabato a Ragusa un Evento formativo sul fine vita. Relatore Piero Lattarulo