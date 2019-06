Fedez si fa biondo | la reazione di Chiara Ferragni

dilei

(Di mercoledì 26 giugno 2019)cambia look e si fa, scatenando ladei follower, ma soprattutto di. Il rapper ancora una volta ha colpito nel segno, pubblicando su Instagram un post che ha collezionato quasi 700 mila Like. Nella fotosorride, mostrando il suo nuovo look: capelli biondi ossigenati. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi” ha scritto nella didascalia. Lo scatto ha scatenato l’ironia dei follower, che l’hanno paragonato a Goku a Justin Bieber e persino a Iginio Massari, chef con cuiha collaborato. Il primo commento arrivato al post però è quello di, che ha scritto: “Ma quanto sei figo amore mio” con tanto di cuore rosa trafitto da una freccia. In realtà la fashion blogger, che si trova a Madrid per promuovere la sua prima linea di make up creata con Lancome, aveva scoperto i nuovi ...

ShilasWords : Raga non ho capito Fedez si è fatto biondo platino per non sentirsi escluso? - fuckuasia : RT @rescu3me: perché fedez improvvisamente è diventato biondo platinato? - rescu3me : perché fedez improvvisamente è diventato biondo platinato? -