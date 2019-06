Carola Rackete | la comandante Sea Watch che sfida Salvini | «Ho l' obbligo di aiutare»

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che sfida il Governo italiano : La Capitana che sfida il Capitano si chiama Carola, è tedesca, ha 31 anni, da sette lavora al timone di una nave, da tre a bordo della Sea Watch. Ha appena forzato il blocco e ora si sta dirigendo verso Lampedusa, dopo 14 giorni di attesa fuori dalle acque territoriali italiane. “Ho deciso di entrare in porto. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo, li porto in salvo”, ha detto la capitana Rackete. E ha ...

Chi è Carola Rackete - il capitano della Sea Watch 3 che ha forzato il blocco navale : Carola Rackete (foto: Till M. Egen/Sea-Watch.org.) Il 26 giugno verrà ricordata come una data in cui è successo un fatto straordinario: una nave di una ong del Mediterraneo, la Sea Watch 3, ha infranto il divieto d’ingresso imposto dal ministro Salvini ed è entrata in acque italiane. La decisione, annunciata su Twitter dalla stessa ong e confermata dai dati Gps sulla navigazione, è stata presa dal capitano della nave Carola Rackete, dopo ...

Chi è Carola Rackete - la capitana di Sea Watch che ha sfidato Salvini : Nonostante la consapevolezza di andare incontro a un’incriminazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, oltre che a una multa e alla confisca della nave, Carola Rackete, capitana tedesca 31enne della Sea...

Sea Watch 3 - la capitana Carola Rackete pronta a forzare il blocco : "Questione di ore" - atto di guerra : Lo aveva annunciato e ora, stando a quanto trapela, sta per farlo. Si parla della capitana di Sea Watch 3, Carola Rackete, che potrebbe forzare il blocco. Questione di ore, assicura Repubblica.it. Fari puntati su Lampedusa, dunque, il giorno successivo la pronuncia della Corte di Strasburgo che ha r

Sea Watch - Carola Rackete vs Salvini/ La capitana : "forzo blocco e sbarco i migranti" : Sea Watch 3, appello a Corte di Strasburgo: la capitana Carola Rackete sfida Salvini e l'Ue, 'forzo il blocco e porto i migranti a Lampedusa'