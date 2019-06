Anthem | per BioWare | EA ha intenzione di andare avanti con il gioco per altri dieci anni

Anthem non ha avuto la partenza che speravamo ma EA non abbandonerà il gioco : Anthem è stato un titolo molto atteso ben da prima del suo lancio, merito anche della campagna marketing di EA ma allo stesso tempo del nome di BioWare dietro al progetto.Stando ad un'intervista, riporta VG247, Andrew Wilson, CEO di EA, ha parlato proprio dell'accoglienza che il gioco ha ricevuto e degli sforzi che il team di sviluppo ha sostenuto per rispettare le aspettative dei giocatori.Secondo Wilson, il vero problema è stata l'elevatissima ...

Anthem non ha avuto la partenza che speravamo - ma EA non abbandonerà il gioco : Anthem è stato un titolo molto atteso ben da prima del suo lancio, merito anche della campagna marketing di EA, ma allo stesso tempo del nome di BioWare dietro al progetto.Stando ad un'intervista, riporta VG247, Andrew Wilson, CEO di EA, ha parlato proprio dell'accoglienza che il gioco ha ricevuto e degli sforzi che il team di sviluppo ha sostenuto per rispettare le aspettative dei giocatori.Secondo Wilson, il vero problema è stata ...

BioWare ritorna a parlare di Anthem - ma per rimandare l'aggiornamento Cataclysm : Dopo settimane di silenzio BioWare ha finalmente rotto il silenzio su Anthem tornando a rivolgersi alla community del titolo ancora in attesa di notizie sui numerosi contenuti post lancio promessi al lancio.Come riporta Gamesradar, purtroppo BioWare non ha portato con sé buone notizie, infatti è stato comunicato il rinvio dell'evento Cataclysm, il quale avrebbe dovuto avere luogo questo mese.Il Global Community Manager della società, Jesse ...

Svolta gratuita per salvare Anthem : il gioco BioWare diventerà free to play? : Anthem non è di certo un ospite inusuale sulle pagine di OptiMagazine. Così come del web in generale. Più volte abbiamo dato spazio all'ultimo videogioco targato BioWare ed edito dal colosso Electronic Arts, disponibile dallo scorso febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Purtroppo non sempre per tesserne le lodi, ma per porre molto spesso l'accento sulle tante criticità che affliggono questa comunque ambiziosa esperienza poligonale messa sul ...

Prezzo shock per Anthem il 13 maggio - Amazon sconta mai come prima il gioco BioWare : Il nome Anthem non è legato solo al progetto più ambizioso mai messo sul piatto dagli sviluppatori di BioWare, ma anche a quello più tormentato. Fin dalla sua uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo shooter con elementi RPG della compagnia canadese è stato aspramente criticato dalla stampa e dal pubblico di videogiocatori. I motivi sono tanti, tantissimi addirittura. Da bug e problemi di connessione assortiti fino ad attività di endgame ...

Grande delusione Anthem - è flop di ricavi per EA e BioWare : Forse per alcuni è troppo presto per dirlo, ma pare proprio che Anthem non ce l'abbia fatta. Già quando BioWare decise di annunciare un progetto tanto diverso dagli epici giochi di ruolo a cui ci ha abituati furono in molti a storcere il naso. C'era chi non apprezzava la sterzata verso il multiplayer, chi la direzione artistica fin troppo anonima, chi ancora temeva che abbracciare un modello da game as service come quello di Destiny non avrebbe ...

Anthem si aggiorna con una nuova patch che rimuove le Elysian Caches introdotte per la prima volta a marzo : La nuova patch di Anthem sta per togliere degli oggetti aggiunti poco più di un mese fa.Nella giornata di oggi BioWare ha pubblicato una nuova patch, la 1.1.1, che oltre ad una serie di correzioni minime, eliminerà le Elysian Caches dal gioco. Questi forzieri erano stati implementati all'interno del gioco circa un mese fa, come ricompensa per aver completato tutte le fortezze.Le Elysian Caches sono state il punto di partenza di Anthem, nella ...

Morte prematura per Anthem : i giocatori lo dichiarano ufficialmente finito : Con Anthem, BioWare sapeva benissimo di stare correndo un rischio. La software house canadese, da sempre maestra nel confezionare giochi di ruolo dalla componente narrativa marcata e coinvolgente, ha deciso di cambiare rotta e di lanciarsi su qualcosa di completamente nuovo. Un progetto che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto prendere quanto di buono avevamo già visto in Destiny e in The Division e unirlo alla capacità dell'azienda di ...