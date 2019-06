Abilitazione all’estero | quando è il Miur a sbagliare le traduzioni

scuolainforma

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il caso delle abilitazioni in Romania ricalca pedissequamente quanto è successo con i Master en Profesorado spagnoli. All’epoca ilinterpretò pro domo sua la spiegazione della legge fornita dall’omologo ministero iberico. Sul caso romeno viene fuori, in esclusiva, la traduzione che incastra il. In sostanza lauree e titoli non conseguiti obbligatoriamente in Romania e percorsi abilitanti anche sul sostegno. Sono questi i principali errori contenuti nella notadel 2 marzo scorso che riporta quanto dichiarato, ma non tradotto correttamente, dal Ministero romeno. Le prove Lo studio legale Leone-Fell, grazie alla collaborazione con l’avvocato romeno Mihaela Monteanu, in un comunicato giunto alla nostra redazione, notifica di aver ottenuto, in esclusiva, la traduzione certificata dell’interlocuzione intercorsa tra il Ministero romeno e ilda cui poi è scaturita ...

