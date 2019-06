Vittorio Brumotti e la morte del cucciolo su Instagram | Piccolo mio mi

Lutto dolorosissimo per Vittorio Brumotti. “Piccolo mio - sei tra le nuvole”. Parole dolcissime e di rassegnazione dell’inviato di Striscia la Notizia : Un Vittorio Brumotti pieno di dolore quello che annuncia la morte del suo cagnolino. Sui social, infatti, ha dato l’ultimo saluto al cagnolino Chupa. L’inviato di ‘Striscia la Notizia’ e campione di bike trial, ha pubblicato un post nel quale ha reso omaggio al cagnolino Chupa. Si è rivolto a lui definendolo “amico” e ha svelato che il suo simpatico musetto è arrivato a impreziosire la sua vita nel 2006, dunque ben tredici anni fa. Il suo arrivo ...

Vittorio Brumotti in lutto - l’ultimo saluto sui social : Dopo 13 anni insieme non è facile dirsi addio, eppure Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia, si è trovato a dover salutare per sempre il suo amico a 4 zampe. Sui social il campione di bike trial dedica un post a Chupa, il cagnolino che viveva con i suoi genitori dal momento che lui è spesso fuori casa per lavoro. Queste le parole con cui Brumotti gli rende omaggio: “Il mio amico Chupa è andato tra le nuvole! Piccolo mio sei ...

Insieme dal 2006 - piccolo mio mi mancherai! Vittorio Brumotti e la morte del cane Chupa : Vittorio Brumotti, inviato di ‘Striscia la notizia' e campione di bike trial, ha pubblicato un post nel quale ha reso omaggio al cagnolino Chupa. Si è rivolto a lui definendolo "amico" e ha svelato che il suo simpatico musetto è arrivato a impreziosire la sua vita nel 2006, dunque ben tredici anni fa. Il suo arrivo è avvenuto contemporaneamente a un periodo molto felice per Brumotti, durante il quale raggiunse un importante traguardo a livello ...

Vittorio Brumotti su Paperissima Sprint : “Io e le veline non siamo…” : Paperissima Sprint, Vittorio Brumotti sulle veline: “Non siamo presentatori classici” E’ anche quest’anno il padrone di casa della versione estiva di Paperissima Sprint Vittorio Brumotti, che oggi si è raccontato sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv. Nell’intervista in questione, il celebre volto di Striscia la Notizia ha parlato della sua vita privata, ma anche del suo rapporto con coloro che sono le ...

Paperissima Sprint 2019 - tutti in spiaggia con Vittorio Brumotti e le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva : Non c'è estate su Canale 5 senza Paperissima Sprint, il programma dell'access prime time dell'Ammiraglia Mediaset che prende il posto di Striscia La Notizia nelle sere dei mesi più caldi dell'anno. La trasmissione, sempre diretta da Antonio Ricci, torna in onda questa sera, lunedì 10 giugno 2019, a partire dalle 20.40. Al timone dell'edizione un trio inedito, composto da Vittorio Brumotti e dalle Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che ...

Paperissima Sprint 2019 : Vittorio Brumotti e le Veline nuovi conduttori : Vittorio Brumotti torna a Paperissima Sprint: con lui le Veline Shaila e Mikaela Paperissima Sprint 2019 torna in tv con nuovi conduttori: Vittorio Brumotti e le Veline di Striscia la notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Per il biker, impegnato tutto l’anno come inviato del tg satirico di Antonio Ricci, si tratta di un […] L'articolo Paperissima Sprint 2019: Vittorio Brumotti e le Veline nuovi conduttori proviene da Gossip e ...

Vittorio Brumotti contro la Merkel : "Ci rompi le balle per il lavoro nero e poi non fate gli scontrini" : Vittorio Brumotti , che in questi giorni si trova a Francoforte per alcuni impegni sportivi, torna a far parlare di sé, ma questa volta i servizi sulla droga di Striscia la Notizia non c'entrano. A ...

Monza - Vittorio Brumotti nuovamente aggredito : è stato preso a sassate : Questa volta è successo a Monza; Vittorio Brumotti, durante uno dei suoi tanti servizi contro lo spaccio nelle piazze italiane, è stato nuovamente aggredito. E' stato accerchiato, insieme alla sua troupe, da un gruppo di persone che gli hanno lanciato bottiglie e sassi. Monza, Brumotti preso a bottigliate e sassate Il campione di bicicletta (bike trial) Vittorio Brumotti è stato preso a sassate da un gruppo di persone. L'inviato di Striscia la ...