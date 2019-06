Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 10 | 10

Anticipo TFR e TFS : statali-privati - Ultime Notizie su abolizione : Anticipo TFR e TFS: statali-privati, ultime notizie su abolizione Le ultime notizie su Anticipo Tfr e Tfs per chi va in pensione con Quota 100 risalgono a qualche mese fa. Sembrava tutto fatto, come scritto anche nell’ultimo Decreto Fiscale, ma alla fine non se n’è più parlato. Tutto è caduto in una coltre di silenzio. Si attendono ancora buone notizie, certo, ma le recenti criticità che non fanno dormire al nostro Paese sonni tranquilli non ...

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 09 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio oltre 300 agenti sono entrati in azione in diverse città dell’Emilia Romagna per un operazione contro la Ndrangheta la polizia sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche che da tempo operano nella regione che sono storicamente legate ai grande aracri di Cutro tre destinatari delle ...

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco vita studio ore decisive per sventare la procedura di infrazione Europea per la vita stessa del governo stasera vertice Palazzo Chigi su autostrade sull’autonomia poi a te sono incontro decisivo sui conti pubblici in vista del Consiglio dei Ministri domani il collegio dei commissari americano fra Intanto oggi il punto sulla situazione dell’Italia ma ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora. All'Italia le Olimpiadi Invernali 2026 - 25 giugno - : Ultime notizie di Oggi, lunedì 25 giugno 2019. Ultim'ora: All'Italia le Olimpiadi Invernali 2026, vince Milano-Cortina. UE: tempo All'Italia per i conti

Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno È ufficiale sarà milano-cortina la sede delle prossime Olimpiadi Invernali del 2026 annunciato intorno alle 18 in diretta da Losanna il presidente del cio Thomas inizia c’era anche la candidatura svedese di Stoccolma guidata dalla principessa vittoria del primo ministro in Svizzera la delegazione italiana indici ...

Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno per salario minimo e flat Tax e fanno litigare la maggioranza mettono in evidenza alle distanze tra lega e Movimento 5 Stelle il primo a fondo è arrivato dal vice ministro leghista al massimo Garavaglia che ha difeso la tassa piatta sto tenendo che le coperture per i 15 miliardi necessari annunciati da Salvini Ci sono che allo stesso tempo ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - rave Sapienza : scontro Salvini-rettore - 24 giugno - : ULTIME NOTIZIE, oggi lunedì 24 giugno 2019. Ultim'ora: rave Sapienza, Salvini 'rettore tollera l'illegalità?'. Scossa terremoto Roma, gente in strada

Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli allarme sull’autostrada A5 torino-aosta per una frana in località chiappetti a Quincinetto i sensori installati per monitorare il movimento il famoso hanno segnalato un pericoloso lamento a Valle tanto da costringere attiva che gestisce quel tratto della 5A chiudere in autostrada In entrambe le direzioni sono stati chiusi i 18 km di A5 In entrambe ...

Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’Unione Europea agli stati trovare una soluzione sulla Sea Watch pur apprezzando il fatto che l’Italia abbia proceduto l’evacuazione di un numero di persone della TV a cifre per ragioni mediche La Commissione Europea fratello agli Stati membri per trovare una soluzione per le persone che sono rimaste a bordo lo afferma una portavoce ...