Per il ministro Tria accordo con Ue più vicino ma resta in nodo del debito

Il viceministro Garavaglia : “Minibot? Un casino se Per tutti. CoPerture flat tax non le dico. Preoccupati Per salario minimo” : Preoccupazione per il salario minimo, sì ai minibot ma non per tutti altrimenti è un “casino” e nessuna informazione sulle Coperture della flat tax per evitare azioni di “spionaggio” dell’alleato di governo. Il viceministro dell’Economia, il leghista Massimo Garavaglia, parla delle mosse economiche sul tavolo dell’esecutivo Conte e marca le distanze dal M5s. “Siamo un po’ Preoccupati, l’unica ...

Molise - manca il Personale sanitario negli ospedali. Ministro Trenta : “Stiamo pensando di inviare medici militari” : medici militari per rispondere alla carenza di personale sanitario in Molise. Ad annunciare che il governo sta vagliando anche questa possibilità è stato il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a Campobasso in visita privata per assistere alla sfilata dei Misteri. “Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali – ha detto -, ma al momento ...

Parità salariale - in Islanda legge sanziona chi la ignora. Ex ministro e promotore : “Senza intervento divario Per secoli” : “They are born equal, but then the curse is set”. Nascono uguali, ma uno dei due è maledetto fin da subito. Lo slogan, accostato alle foto di due neonati – un maschio e una femmina – è quello scelto dal maggiore sindacato dell’Islanda per una campagna di sensibilizzazione sul gender pay gap, la disParità salariale tra uomo e donna. Un tema che lassù prendono molto sul serio, tanto che Reykjavik è ormai da nove anni campione del mondo ...

Regeni - ministro Lavoro Egitto : “Omicidio ordinario - può succedere anche in Italia”. Ma con al-Sisi giustiziate 144 Persone : L’uccisione di Giulio Regeni a Il Cairo, nel gennaio 2016, è stato “un omicidio ordinario”. Le parole pronunciate dal ministro del Lavoro egiziano, Mohamed Saafan, alla sessione della Conferenza internazionale del Lavoro in corso a Ginevra e riportate dal portale arabo al-Bawaba riportano la vicenda indietro nel tempo. A quando il governo egiziano non era disposto a percorrere altra strada se non quella della criminalità ...

Salvini-Mattarella - botta e risposta sui conti - il Ministro : 'In disordine Per regole Ue' : Matteo Salvini e Sergio Mattarella probabilmente non si amano. I rispettivi ruoli di Ministro dell'Interno e Presidente della Repubblica impongono che i due mantengano un reciproco rispetto istituzionale, ma ogni scambio di battute, anche se indiretto, non sembra lasciare spazio a dubbi rispetto al fatto che i due la pensino in maniera diversa su molti argomenti. L'ultima scaramuccia, velata a dire il vero, riguarda un messaggio che il Capo ...

Conte-Salvini - è scontro sul ministro Per l’Europa : Due preoccupazioni, più di ogni altro pensiero, aumentano di peso nei ragionamenti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre si avvicina la settimana decisiva per le trattative con l’Unione europea per evitare l’apertura di una procedura di infrazione. Il premier, discutendo con i suoi più stretti collaboratori a palazzo Chigi, si è dett...

Ambiente - Ministro Costa : “La battaglia Per le plastiche monouso è la battaglia di questa era” : “Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era. Dobbiamo fare presto e se non lavoriamo tutti insieme per unire le forze sugli stessi obiettivi, questa sarà ricordata come l’era geologica del ‘Plasticocene’“: lo ribadisce il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sul Blog delle Stelle, riaffermando quanto dichiarato in occasione del G20 Ambiente che si è tenuto a Karuizawa in ...

Danilo Toninelli - il piano di Matteo Salvini : due sottosegretari Per azzerare il ministro grillino : Nel mirino di Matteo Salvini c'è sempre Danilo Toninelli, il ministro grillino alle Infrastrutture. Luigi Di Maio, però, ora sembra non voler cedere sul rimpasto. Ragione per la quale il ministro dell'Interno starebbe pensando a un cambio di strategia, a una via per commissariare il titolare del dic

Elsa Fornero - l'ultimo attacco contro Matteo Salvini : "Lo rispetto come ministro non come Persona" : "Da lui ho subito continui attacchi personali, anche quando era parlamentare europeo. rispetto Matteo Salvini come persona, ma non come ministro". Elsa Fornero a Genova, alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, a margine della presentazione del primo network italiano sulla silver economy per c

La Corte Suprema algerina ha confermato l’arresto Per corruzione dell’ex primo ministro Abdelmalek Sellal : La Corte Suprema algerina ha confermato la detenzione dell’ex primo ministro Abdelmalek Sellal, come prevedono le regole del Paese; è accusato di corruzione, clientelismo e, scrive la tv di stato, «di aver dissipato fondi pubblici». Sellal, che fu primo ministro

Massimo Garavaglia - la sentenza Per viceministro leghista slitta al 17 luglio : tra i 12 imputati anche Mario Mantovani : Non arriverà oggi, come era invece originariamente previsto, ma la sentenza nel processo milanese che vede tra gli imputati il viceministro leghista dell’Economia Massimo Garavaglia accusato di turbativa d’asta, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm ha chiesto una condanna a 2 anni e con lui tra gli ...

Il ministro Bussetti annuncia nuovi concorsi Per 70 mila posti nella scuola : Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali sul tema del reclutamento e del precariato nella scuola. L'accordo è stato chiuso nell'ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell'Intesa siglata lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro Marco Bussetti. "L'accordo raggiunto oggi - ...

Governo - Salvini : “Bagnai ministro Per gli Affari Europei? Casella va riempita ma non commento il fantacalcio” : Alberto Bagnai come ministro per gli Affari Ue? Non sono stati avanzati nomi, ogni giorno per la commissione Ue, per i ministeri mi sembra di leggere sui giornali il fantacalcio e non commento il fantacalcio. L’unica certezza è che si vada a riempire la casellina del ministero per gli Affari Ue, perché ci sia qualcuno a presidiare tutto ciò che è nell’interesse italiano a Bruxelles. Il nome arriva di solito alla fine di un percorso che ...

Whirlpool - Di Maio : “Ora lo Stato si fa rispettare”. E il ministro firma la direttiva Per revocare gli incentivi statali : “Se pensano di avere a che fare con quelli dei governi di prima, si sbagliano. Ora lo Stato si fa rispettare“. Dopo il vertice della settimana scorsa coi vertici italiani di Whirlpool, che avevano annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Napoli, il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha firmato in diretta Facebook le direttive destinate ai due Ministeri e a Invitalia per la revoca degli incentivi ...