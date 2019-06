Palermo | tifosi vietano ai giornalisti di effettuare riprese | la denuncia di Assostampa e

Il Palermo fuori dalla Serie B - il sindaco Orlando : “i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo” : “La città e i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di calcio di Serie B. È una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune aveva dato anche rassicurazioni sulla disponibilità dello stadio “Barbera”. Ci auguriamo che questa confusione non si trasformi in una ennesima beffa e in ...

Palermo - Albanese rassicura i tifosi : “Entro venerdì completeremo iscrizione” : “Abbiamo fatto un’assemblea serena, fra poco avrete un comunicato da parte della società in cui vi sarà spiegato tutto nei dettagli“. Così il presidente del Palermo Alessandro Albanese al termine dell’assemblea dei soci rosanero, convocata per discutere di tutti gli adempimenti necessari al completamento dell’iscrizione al prossimo campionato di B. “Sarà un comunicato molto dettagliato che darà contezza ...

Palermo retrocesso : protesta tifosi rosanero nella Capitale : Roma – Manifestazione dei tifosi del Palermo a Roma, in via Campania, sotto la sede della Corte Federale d’Appello. Inizia oggi infatti l’esame del ricorso della societa’ rosanero, retrocessa dalla serie B in C, a causa di un presunto illecito amministrativo. Un centinaio di ultras hanno intonato cori in supporto della loro squadra, brandendo bandiere e accendendo fumogeni. Non sono mancate canzoni di protesta anche nei ...

Sentenza Palermo - un centinaio di tifosi in Corte d’Appello : Sentenza Palermo – Grande attesa per conoscere la Sentenza sul Palermo, sono circa un centinaio i tifosi rosanero a presidiare via Campania a Roma in attesa del processo di secondo grado davanti la Corte d’Appello federale, l’inizio è previsto per le 16.30. In primo grado era stata decisa la retrocessione nel campionato di Serie C per illeciti amministrativi della precedente gestione Zamparini, relativi alle stagioni ...

Serie B - Palermo : appello a Giorgetti - mille tifosi attesi sotto la Corte Federale : Un'intera città si sta mobilitando per dare il sostegno al Palermo calcio che sta vivendo ore di angoscia, dopo la retrocessione decretata, nei giorni scorsi, in Serie C dal Tribunale Federale Nazionale. Con ogni mezzo, pullman, aereo e persino in nave, almeno un migliaio di tifosi si stanno organizzando per raggiungere la capitale, in occasione della sentenza della Corte d’appello Federale, il cui pronunciamento è previsto per domani giovedì 23 ...

Class Action - tifosi Palermo decisione Tfn illegittima : Class Action, tifosi palermo decisione Tfn illegittima. Tutelare i propri diritti con la speranza di continuare a giocarsi la Serie A.

Palermo - alle 21 manifestazione dei tifosi in piazza Verdi : Gli ultrà del Palermo hanno organizzato una manifestazione stasera alle 21 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo per esternare il loro dissenso. “Hanno calpestato i nostri colori – si legge in un volantino – Dimostriamo il nostro orgoglio, uniamoci in un solo corteo, urliamo la nostra rabbia, dimostriamo che Palermo è viva ed è pronta a difendere il proprio nome“. Alla manifestazione avrebbero voluto ...

Caso Palermo - al via la class action dei tifosi : Palermo class action tifosi. La retrocessione del Palermo arrivata con la sentenza in primo grado per presunti illeciti amministrativi compiuti tra il 2014 e il 2017 continua a fare discutere. A muoversi ora è il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, che ha dato formalmente mandato all’Avvocatura comunale di verificare, anche ma non solo in […] L'articolo Caso Palermo, al via la class action dei tifosi è stato realizzato ...