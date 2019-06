Mirror | testa a testa Juve-Napoli per Trippier

ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) Ma Secondo quanto riportato dal, Kieransarebbe sempre più vicino al trasferimento in Italia. Il Tottenham sarebbe disposto a lasciare andare il suo difensore per 25 milioni di sterline e su di lui è forte l’interessamento sia delche dellantus. In vantaggio, al momento, sembra essere la, che dovrebbe cedere Joao Cancelo e quindi trovare un sostituto per il suo ruolo. Ma sembra che Ancelotti abbia chiamato il club inglese per avere informazioni sul terzino. L'articoloperilsta.

