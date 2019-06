L’estate è finalmente arrivata | pediatri | la frutta ha un ruolo fondamentale

I nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 nelL’estate di Rai2 - Steve e Danny tornano finalmente in azione : Dopo un anno di digiuno, i nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 arrivano finalmente in onda in Italia. Secondo la guida TV, il crime con protagonisti Alex O'Loughlin e Scott Caan tornerà su Rai2 questa estate per intrattenere il pubblico. L'appuntamento è fissato dal 1° luglio, e poi per ogni lunedì (salvo cambiamenti nel palinsesto) con due episodi inediti dell'ottava stagione seguiti da una replica. La messa in onda della serie era stata ...