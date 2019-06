Le chiavi di sicurezza ora possono creare codici di sicurezza Google per l’accesso una

tuttoandroid

(Di martedì 25 giugno 2019)ora è in grado di generaredicreati utilizzando ledie utilizzabili una tantum per accedere a piattaforme legacy che non supportano direttamente ledi. Ad esempio, l'utente può aprire un browser Chrome e generare un codice diche può essere inserito in Internet Explorer per accedere a un'applicazione web, app iOS, Safari, desktop remoti e altre applicazioni legacy che non supportano i protocolli FIDO. L'articolo Ledioradiper l’accesso una tantum proviene da TuttoAndroid.

glavepp : Sicurezza nelle Piccole e Medie Imprese? Come migliorarla in modo semplice e 'chiavi in mano'?… - speedytux : Sicurezza: OpenSSH cripta le chiavi in memoria - hacker_journal : #Sicurezza: #OpenSSH #cripta le chiavi in #memoria -