laragnatelanews

(Di martedì 25 giugno 2019) Gli scuri che si aprono, l’odore di caffè appena fatto, il profumo del pane caldo dal forno all’angolo, le serrande che si alzano e la città che piano piano si sveglia… I gesti sono quelli di sempre, una routine giornaliera, che a volte nelle grandi città si perde, per la fretta, per la consuetudine di nuovi e asettici gesti dettati dalla e(in)voluzione. Ma torniamo al punto in cui si sentiva il profumo del pane caldo…siamo a Roma, all’ombra del Cupolone, si proprio nel quartiere che si riempie di pellegrini ogni giorno, di insegne colorate e luminose che attirano l’attenzione, ma non la tradizione. CRESCI alzando la sua serranda in via Alcide De Gasperi ha pensato a questo : a far tornare le buone abitudini di una Roma Bella, quella che ancora (pochi) fortunati vivono nel quartiere intorno al Vaticano, perché non ci sonoB&B, ma anche qualcuno che vive lì da sempre e ha ...

laragnatelanews : I “cicchetti” non solo a Venezia! - evyna : I “cicchetti” non solo a Venezia! - fcolarieti : Cicchetti primo cittadino su facebook ma non in città -