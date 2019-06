Eni | così l’esplorazione diventa più sicura con l’Intelligenza artificiale

Grande Fratello : Daniele accusato di stare con Martina per convEnienza - replica cosí… : Noi lo avevamo previsto, e infatti così è successo: Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono sempre più vicini dopo il Grande Fratello 2019, e questo non poteva che stranire i telespettatori perché è... L'articolo Grande Fratello: Daniele accusato di stare con Martina per convenienza, replica cosí… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ViEni da Me - il durissimo sfogo di fine stagione di Caterina Balivo : "Vivere così è da poveretti" - chi azzera : Caterina Balivo traccia il bilancio di Vieni da Me, il programma di Rai 1 che finirà - per questa sua prima stagione - venerdì 14 giugno. La conduttrice si sfoga, in un lungo post su Instagram, contro i "benpensanti" che hanno criticato la trasmissione più volte: "Il caldo tanto atteso è arrivato, l

«Quel colloquio con il Papa - così lo convinsi a vEnire a Napoli» : È il 15 novembre 2018 quando Papa Francesco attende il presidente israeliano Reuven Rivlin nella biblioteca della seconda loggia del Palazzo apostolico, in Vaticano. Il Santo Padre ha la...

Guerra e velEni per la procura di Roma : così Luca Palamara cercò di screditare Paolo Ielo : È un disegno, intricatissimo, contro una parte dei magistrati della procura di Roma quello che sta emergendo dall’inchiesta dei pm perugini, nella quale sono indagati - tra gli altri - Luca Palamara, pubblico ministero a Roma, il suo collega Stefano Rocco Fava e il consigliere del Csm Luigi Spina. Al primo è contestata la corruzione relativa al tentativo di pilotare le nomine di alcuni magistrati. Agli altri due la ...

Pomeriggio 5 - DEnis Dosio si spoglia in studio : così il 18enne conquista Barbara D'Urso : In studio da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ovviamente su Canale 5, nella puntata di giovedì 30 maggio ecco fare capolino Denis Dosio, 18enne e super-star su Instagram. In pochi minuti, Dosio, ha conquistato anche Carmelita con i suoi addominali scolpiti e la parlantina assai sciolta. Ma non solo. I

M5s - De Luca : “Toninelli? Mettiamolo su uno di quei trEni giapponesi a 800 km/h - così lo mandiamo in orbita” : “Il ministro delle Infrastrutture Toninelli vorrebbe che i treni camminassero a 50 km all’ora, il che significa che per andare da Sorrento a Napoli si impiega un’ora e mezza. Si tratta di una decisione tecnica che riguarda le norme di sicurezza. Se vogliamo stare ancora più sicuri, ce ne stiamo a casa a letto. Ma che razza di ragionamento è?”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite ...

RESPONSABILITÀ SOCIALE/ Così Bankitalia privilegia le imprese sostEnibili : La Banca d'Italia ha deciso di modificare la gestione dei propri investimenti finanziari. Puntando su chi adotta le migliori prassi ambientali e sociali

Mia - la figlia di Alessia Marcuzzi è cresciuta (bEnissimo) e oggi è così : Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, a dispetto della giovane età e proprio come veri baby vip, si dividono tra impegni scolastici e vita privata seguendo le orme della mamma più “vulcanica” della tv. Figli di Alessia Marcuzzi, nati rispettivamente dalle relazioni col calciatore Simone Inzaghi e l’istrionico talent scout Francesco Facchinetti, non temono di mostrare carattere e una discreta personalità attraverso gli scatti pubblicati di frequente ...

DomEnica In - Mara VEnier a Renzo Arbore : “Mi hai tradita con le ballerine. Ora puoi dirlo”. Ma lui la gela così : Renzo Arbore è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier che per l’occasione ha richiamato in studio molti amici che con lei sono stati protagonisti di questa edizione. Non poteva mancare quindi Arbore, con cui Mara ebbe una lunga e travagliata storia d’amore diversi anni fa. così, quando ha fatto il suo ingresso sulle note di “Cacao Meravigliao” con ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali attacca Primoz Roglic : “Se vuoi una foto viEni a casa mia - non si vince così : oggi mi sono stufato” : vincenzo Nibali ha attaccato apertamente Primoz Roglic al termine della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019: il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa ha letteralmente infuocato gli animi, lo Squalo è rimasto sempre in coppia con lo sloveno lungo l’ascesa conclusiva che ha condotto a Ceresole Reale e il suo ritardo in classifica generale dal balcanico resta di 1’44”. Al termine della frazione, però, il capitano ...

Kena 6 - 99 Limited Edition non è mai stata così convEniente da attivare : Kena Mobile rende più conveniente l'offerta Kena 6,99 Limited Edition, abbassando il costo di attivazione da 9,99 euro a 4,99 euro: ecco chi può attivarla e come farlo. L'articolo Kena 6,99 Limited Edition non è mai stata così conveniente da attivare proviene da TuttoAndroid.

Matteo Salvini - la foto del trionfo : in piazza Duomo è dominio Lega. Mai visti così tanti sostEnitori : Sono migliaia i simpatizzanti di Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano, punto d'arrivo del corteo che si snoderà per le vie cittadine prima di arrivare nel salotto della città. Qui il vicepremier e leader leghista, i cui slogan elettorali vengono rilanciati dagli schermi sul palco, chiuderà la cam

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'così vEnivo indottrinato dai poliziotti'/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - L'ex pentito poi racconta un episodio in cui la pm Ilda Boccassini avrebbe capito fin dall'ottobre del 1994 che non era attendibile. "Scarantì, io non le credo", gli disse la magistrata alla fine di un colloquio investigativo. Dichiarazioni che poi si riveleranno farlocche, ma solo mol

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'così vEnivo indottrinato dai poliziotti'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Poi accusa uno degli imputati, Mario Bo, di averlo aggredito mentre si trovava nella sua abitazione vicino Imperia. "Un giorno stavo andando in Procura a Genova per ritrattare le mie dichiarazioni sulla strage, quando chiesi al poliziotto che dovevo tornare a casa per fare la pipì. Cos