EMUI 9 1 in Italia | tempi per tutti i device Huawei e caratteristiche rilevanti

(Di martedì 25 giugno 2019) Ieri vi avevamo fornito qualche informazione preliminare sulla calendarizzazione dei rilasci relativi ad9.1 per i dispositivi. L'ufficio stampa della divisionena ci ha contattato per portare alla nostra attenzione il timing per il nostro Paese, così da avere ben chiaro cosa ci aspetta, e soprattutto quando. A partire da metà luglio, l'ultima versione dell'OS mobile basato su Android Pie farà la propria comparsa sui terminali distribuiti sul mercato tricolore, per un'esperienza di utilizzo più veloce, facile e sicura. Il produttore cinese, inoltre, seguirà a garantire i servizi Android ed aggiornamenti di sicurezza, in modo da consentire ai suoi clienti di fruire di uno smartphone sempre al passo coi. Il lancio di9.1 per i dispositivini avverrà da metà luglio, a partire da Mate 20 X e PD Mate 20 RS. Per la fine di luglio è ...

