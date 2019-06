Cibi anti-afa | come combattere il caldo anche a tavola

10 Cibi drenanti che riducono la pancia : KiwiCipollaLattugaRucolaCetrioliRavanelliPorriLimoneAsparagiCatalognaA tavola negli ultimi tempi ti sei lasciata un po’ andare e ora ti senti la pancia gonfia? La causa potrebbe essere un accumulo di liquidi in eccesso. La prima cosa da fare per ripulirti è bere più acqua. «L’acqua ha un ruolo chiave nel processo di depurazione. Combatte i ristagni dei liquidi e ne agevola la diuresi. Il modo più semplice per farne scorta è berne almeno due ...

Mancanza di igiene e Cibi scaduti in diversi ristoranti 'all you can eat' in Italia : Un'indagine condotta dai Nas dei carabinieri nel mese di maggio, su 515 ristoranti etnici in Italia, ha fatto emergere che ben 242 strutture, risultano irregolari nelle norme igieniche. L’incidenza maggiore di irregolarità è risultata nei locali che adottano la formula “all you can eat”. Per il ministro della salute Giulia Grillo, i ristoranti etinici sono i benvenuti in Italia, purché si rispettino le regole. "Non si deve mettere a rischio la ...

Cibi scaduti e sporcizia - la metà dei ristoranti etnici è irregolare : Cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette incomprensibili, importazioni vietate. I controlli dei Nas dei Carabinieri in tutta Italia su ristoranti etnici e depositi di alimenti provenienti dall’estero hanno accertato irregolarità in 242 strutture, quasi la metà dei locali ispezionati. L’incidenza è ma...

Sono disoccupato e ho figli! Il vincitore di Amici Dennis Fantina irriconosCibile : Nessuno si sarebbe mai aspettato una “fine” del genere. In fondo, ai tempi del boom televisivo, fu uno dei primi a “diventare famoso”. Chi non ricorda Dennis Fantina? Nel lontano 2002, vinse la prima edizione di ‘Amici’ (all’epoca il programma si chiamava ‘Saranno famosi‘). Dopo aver tentato di partecipare a ‘The Voice of Italy’ nel 2015, lo ritroviamo a ‘All together now’. Ma cosa è successo? Come molti sanno, giovedì 13 giugno, Canale5 ha ...

Salute : sotto accusa i Cibi spazzatura in età infantile - favoriscono le allergie alimentari : Occhi puntati sul cibo spazzatura, dagli improbabili snack ai prodotti confezionati agli alimenti dei fast food frutto della produzione industriale, infatti potrebbero contribuire e non poco al dilagare delle allergie alimentari nei bambini. E’ quanto suggerisce uno studio italiano che sarà presentato oggi al 52esimo Meeting Annuale della European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) a Glasgow. Lo ...

Migranti - Matteo Salvini : “Sarò nemico irriduCibile di chi vuole i porti aperti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla questione Migranti dopo gli sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa: "Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile”.Continua a leggere

5 Cibi anti-stanchezza per affrontare la primavera : La primavera è ormai arrivata e spesso questo porta un senso di spossatezza e stanchezza. Come spesso capita l'alimentazione può rivelarsi un prezioso aiuto, e anche in questo caso esistono cibi che, se assunti regolarmente durante questo periodo, possono rivelarsi un aiuto. Ferro e Potassio Due minerali fondamentali in questo processo anti-stanchezza: Il ferro è a capo della produzione dell'emoglobina e la sua mancanza può causare stanchezza ...

Ultras Lazio - bomba davanti a sede degli IrriduCibili : “Se vogliono terrorismo - noi pronti”. Timori per finale di Coppa Italia : Il capo degli Ultras laziali chiama in causa addirittura gli anni di piombo. Per chi indaga, invece, può essere un avvertimento in vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta in programma il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico. Comunque la si metta, la “bomba alla crema” che la scorsa notte ha divelto la serranda della sede degli Irriducibili Lazio nel quartiere Appio-Tuscolano di Roma non va sottovalutata. Anche perché lo ...

Lazio - esplosione davanti la sede degli IrriduCibili [DETTAGLI] : esplosione intorno alle 4 di questa mattina davanti la sede degli Irriducibili della Curva Nord della Lazio. La bomba carta ha provocato danni solo alla saracinesca della sede dei tifosi laziali, sita in via Amulio, al civico 47. I poliziotti del commissariato Appio, insieme alla Polizia Scientifica e alla Digos, stanno indagando per risalire agli esecutori del gesto, analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza. Pochi giorni ...