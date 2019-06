Anche i bookmakers vedrebbero la Juve in pole per de Ligt

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Il successo dellantus di questi ultimi otto anni affonda le radici in una difesa impeccabile, costituita dalla premiata ditta BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini); ora però quest’ultima sembrerebbe aver perso colpi. Innanzitutto Barzagli ha lasciato il calcio giocato; Chiellini, considerato ancora l’anima della squadra, è preda di ripetuti acciacchi e Bonucci non sembrerebbe più essere ai livelli ante Milan. Da questo quadro emerge chiara la necessità di un rinforzo di alto spessore, individuato da Fabio Paratici in Matthijs dedell’Ajax. Gli scommettitori vedono lafavorita Le doti difensive ed offensive dell’olandese avrebbero attirato l’attenzione dei top club europei che a turno starebbero facendo a gara per accaparrarselo. Il Barcellona, in primavera, sarebbe stato ad un passo dall’acquistare il diciannovenne , ma poi quest’ultimo su consiglio del suo agente Mino ...

