Settimana decisiva per la rete 5G TIM? Primi smartphone in vendita

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nellain partenza oggi 24 giugno, la5Gpotrebbe fare capolino in alcune città italiane. Le prossime ore sarebbero decisive per il lancio che giunge comunque dopo quello Vodafone avvenuto agli inizi del mese. L'indiscrezione ufficiosa sull'accensione della5Garriva dagli esperti di Mondomobileweb. Manca certo un un comunicato ufficiale relativo al via al servizio vero e proprio, ma appare ormai chiaro come i tempi siano maturi per il grande salto, come pure evidenziato in questo approfondimento di OM. Quali saranno le prime città raggiunte dalla5G? Nel corso dellacorrente, le antenne dovrebbero essere accese nelle città di Milano, Torino e Roma. Un prossimo passaggio, al contrario, ci sarà a luglio quando il servizio giungerà anche in altri 6 centri. Più esattamente le località quasi pronte ad essere servite saranno Bari, Matera, ...

