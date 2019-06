Sensible World of Soccer 2020 sarà disponibile entro la fine dell' anno

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) Gli appassionati di retrogaming ee divertenti partite di calcio sarlieti di apprendere cheofla, riporta Sparkchronicles.com.ofil 2019, dunque, ma che cos'è? Per coloro che non seguono i giochi retrò, diciamo che stiamo parlando di un nuovo capitolo realizzato dai fana serie di giochi di calcio, sviluppata dai geni diSoftware nei primi anni Novanta e quindi in grado di vendere più di due milioni di copie. Lontano dal realismo grafico in ogni modo, la serie è stata caratterizzata da atleti minuscoli e da un gameplay veloce e dinamico, incentrato sul puro divertimento.Leggi altro...

Eurogamer_it : #SensibleWorldofSoccer2020 arriverà entro il 2019. - 69conigli : Sensible World of Soccer 2020 in arrivo entro la fine dell’anno - - GiolettaMarco : RT @Multiplayerit: Sensible World of Soccer 2020 in arrivo entro la fine dell’anno -