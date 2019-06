L’uomo più ricco del mondo in vacanza in Sicilia | Jeff Bezos alle Eolie

Gazzetta : Fabian Ruiz - L’uomo in più per la Spagna (e per il Napoli) : La Gazzetta dello Sport lo definisce “l’uomo in più”. Quello che ha fatto la differenza nella partita che la Spagna ha vinto 5-0 contro la Polonia. Naturalmente, Fabian Ruiz. In poco più di mezz’ora, sabato, ha scheggiato la traversa due volte, poi ci ha provato di destro, da fuori area, ma il portiere gliel’ha parata, finché, al terzo tentativo, è riuscito a fare un gran gol, che ha dimostrato “anche le ...

L’uomo del giorno – Michel Platini - mai compleanno fu più tormentato : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è dedicata quest’oggi ad un personaggio che in questi ultimi giorni ha fatto parlare di sé, ma purtroppo non benissimo come accadeva in passato: Michel Platini. ‘Le Roi’ compie 64 anni, ma questo è senza timore di smentita il compleanno più tormentato della sua vita. L’ex presidente dell’Uefa, infatti, nei giorni scorsi è stato messo in ...

L’uomo che mi ha salvato la vita più di una volta : L’uomo che mi ha salvato la vita più di una volta 1992«Zuliani, hai letto i libri per le vacanze?»«No.»«Come no?»«Ho letto un altro libro, ma era impegnativo.»«Ah. E che libro è?»«È un romanzo di Anatolji Grishenko» dico, guardando fuori dalla finestra «Si intitola La scala.»«Hm» fa la professoressa «Va bene.»Non è un nome che ti puoi inventare su due piedi. 1998«Signor Zuliani, l’esame di maturità implica collegare tutte le materie» dice il ...

L’uomo del giorno - Javier Mascherano : uno dei più forti mediani degli ultimi 15 anni : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Javier Mascherano, centrocampista dell’Hebei Fortune. Nato a San Lorenzo l’8 giugno del 1984, compie oggi 35 anni. Inizia con le giovanili del River Plate ed esordisce nel 2003 in prima squadra. Si trasferisce in Brasile al Corinthians e dopo una sola stagione sbarca in Europa con la maglia del West Ham. Gioca ...

Black Mirror 5 - la tecnologica più nemica che amica delL’uomo : http://www.youtube.com/watch?v=yLakFCC44io Dopo il chiacchieratissimo esperimento interattivo di Bandersnatch, Black Mirror torna alla normalità e in qualche modo alle origini con una quinta stagione di tre episodi che debuttano il 5 giugno su Netflix. L’antologia di Charlie Brooker e Annabel Jones ritorna in qualche modo alle proprie radici proponendo tre storie che più che di società futuristiche e ipertecnologiche, parlano di un ...

L’uomo del giorno - Alberto Malesani : compie 65 anni uno degli allenatori più sanguigni e controversi degli ultimi anni : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Alberto Malesani, allenatore molto discusso nell’ultimo decennio. Nato il 5 giugno del 1954 a Verona, Malesani compie oggi 65 anni. Dopo una carriera da calciatore non da annoverare negli annali del calcio, riceve la chiamata del Chievo per allenare la Primavera gialloblu. Nel 1993 viene promosso alla guida della prima ...

Chi è L’uomo più ricco del mondo nel 2019 : la classifica degli uomini e le donne più ricchi : Chi ha detto che i soldi non fanno la felicità di sicuro non ha mai visto come vivono le donne e gli uomini più ricchi del mondo. Può sembrare, infatti, una affermazione lontana dalla morale quotidiana di ognuno di noi eppure è vero: se si ha ragione a dire che non sono i soldi a renderci persone felici, sarebbe incoerente e ipocrita ammettere che non aiutino neanche un pochino a renderci persone tranquille, serene e più spensierate. classifica ...

L’uomo del giorno - Gaetano Scirea : 66 anni fa nasceva uno dei difensori più forti della storia : C’era una volta il libero. E Gaetano Scirea incarnava perfettamente questo ruolo. Nato il 25 maggio del 1953, Scirea avrebbe compiuto oggi 66 anni. Milanese, di Cernusco sul Naviglio, esordì in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Passò poi alla Juventus, scrivendo pagine indelebili della storia bianconera e della Nazionale Italiana, vincendo i Mondiali del 1982. Scirea era un libero molto offensivo, non falloso e non cattivo. ...

Campionati Mondiali di Strongman – L’uomo più forte al mondo è italiano : strepitoso Luca Ripamonti! : L’uomo più forte al mondo è italiano! Luca Ripamonti ha vinto l’ambito titolo nei Campionati Mondiali di Strongman a Singapore Per la prima volta nella storia è italiano l’uomo più forte del mondo. Il suo nome è Luca Ripamonti, ex bodybuilder ed ex powerlifter, ed ha vinto l’ambito titolo agli appena conclusi Campionati Mondiali di Strongman, organizzati a Singapore dalla WASF, la World Amateur Strongman ...

“L’uomo più vecchio del mondo” è morto : “aveva 123 anni” : Appaz Iliev sosteneva di essere la persona più longeva del mondo, essendo nata nel marzo del 1896. Aveva raccontato ai giornalisti di aver combattuto nella rivoluzione russa e di essere stato dichiarato "troppo vecchio" per combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Nella sua lunga vita non avevva mai provato né una sigaretta né un goccio d’alcol.

Cambiamenti climatici - oggi c’è più anidride carbonica nell’atmosfera che in qualsiasi momento dall’evoluzione delL’uomo : i rischi per la Terra sono enormi : L’anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto livelli mai visti nell’intera esistenza umana: non storia, esistenza. Secondo i dati del Mauna Loa Observatory delle Hawaii, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è di oltre 415 parti per milione (ppm), molto più alta che in qualsiasi momento degli ultimi 800.000 anni, da prima dell’evoluzione dell’homo sapiens. Il dato è emerso ieri quando la Scripps Institution of Climatology, che misura i ...

L’uomo del giorno - Yaya Touré : uno dei più forti calciatori africani di sempre : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Yaya Touré, che compie 36 anni e pochi giorni fa ha annunciato il ritiro. E’ stato uno dei calciatori africani più forti di tutti i tempi e uno dei centrocampisti più completi degli ultimi anni. Ha iniziato a farsi conoscere al calcio europeo in Belgio, con la casacca del Beveren. Poi, è passato in Ucraina con il ...

Lucas Moura - il brasiliano è L’uomo in più per gli Spurs : Se c’è un giocatore di cui spesso non si parla ma spesso risulta decisivo per la sua squadra, come tutti hanno potuto vedere ieri sera, è un brasiliano che risponde al nome di Lucas Moura.Calcio estero, Sudamerica, Storie, Lucas Moura / Il talento carioca passa spesso in secondo piano, e ancora mi domando il perché, ma la sua bravura oltre che la sua duttilità tattica gli permette di togliere spesso le castagne dal fuoco alla sua ...