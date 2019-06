Koulibaly | “Credo che resterò al Napoli”

ilnapolista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Kalidouha parlato a Goal dopo la vittoria del Senegal sulla Tanzania: “Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Sea Napoli? Non lo so, credo di sì”. KK intende rimanere concentrato sulla Coppa d’Africa: “Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal. Già oggi abbiamo raggiunto qualcosa d’importante. Sono al 200% con la testa rivolta al Senegal e insieme ai 15 milioni di senegalesi. Sono rilassato, voglio concentrarmi sulla Coppa d’Africa e poi tornare a Napoli e vedere cosa succede”. L'articolo: “Credo cheal Napoli” ilNapolista.

