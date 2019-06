Incendi | in fiamme ditta di rifiuti a Frosinone | chiuse diverse scuole | “non aprite le

Due autobus in fiamme a Roma : uno in strada - l'altro Incendiato da un uomo in rimessa : Ancora autobus in fiamme a Roma, nelle ultime ore è toccato a due mezzi. Il primo bus è andato a fuoco nella notte nella rimessa Atac di via Candoni. Sul posto i carabinieri della stazione Torrino Nord che indagano sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il bus si trovava nella rimessa per una riparazione. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non sarebbero state trovate tracce riconducibili a un gesto doloso. Non si ...

IncendiO SEDE SKY ROMA/ Video - fiamme domante : causa errore operai - danni a server : Paura negli studi di Sky a ROMA, dove un INCENDIO ha costretto l'evacuazione totale dell'edificio: errore di alcuni operai.

Palazzo Sky via Salaria : Incendio domato - fiamme partite per errore operai : Roma – E’ stato completamente domato l’incendio divampato poco dopo le 13 nella palazzina di Sky che si trova all’angolo tra via Salaria e via Sambuca Pistoiese, a Roma. Sul posto oltre al Reparto Volanti della Questura, anche i Vigili del fuoco. Dalle prime risultanze e’ confermato che l’incendio che ha interessato principalmente una zona magazzino non sia di origine dolosa. Le fiamme infatti sarebbero ...

Incendi in Sicilia : fiamme alle pendici del Monte Erice nel Trapanese : Incendio alle pendici del Monte Erice, nel Trapanese: in corso le operazioni di spegnimento di un rogo segnalato intorno alle 13. Sul posto due mezzi del Corpo Forestale con un Ispettore ed altri operatori, la Protezione civile comunale, volontari e i Vigili del fuoco che stanno intervento con l’ausilio del Canadair Can 18. L’Incendio è divampato a Casa Santa Erice, in zona Casa la Porta, in un’area militare abbandonata che si ...

Londra - Incendio in condominio a Barking : fiamme sotto controllo : I vigili del fuoco rendono noto che è sotto controllo a Londra l’incendio scoppiato in un condominio nella zona est della città, nella borgata di Barking. Dopo avere ricevuto l’allarme intorno alle 15:30 locali, erano stati dispiegati 15 camion e 100 pompieri. Le cause del rogo non sono note. Non si hanno notizie di feriti. L'articolo Londra, incendio in condominio a Barking: fiamme sotto controllo sembra essere il primo su Meteo Web.

Londra - Incendio nella zona Est : in fiamme sei piani di un palazzo. Nessun ferito Video : Sei piani di un condominio hanno preso fuoco, le cause del rogo sono ancora da chiarire. Vigili del fuoco già all'opera con dieci autopompe. Non risultano feriti

Incredibile Incendio a Londra : edificio in fiamme - oltre cento pompieri sul posto : Circa 100 vigili del fuoco sono all’opera nella zona est di Londra per domare un violento e vasto incendio che si è propagato in un edificio di sei piani, completamente avvolto dalle fiamme. A renderlo noto è Sky News. L’incendio è scoppiato nella zona di Barking, dove sono state mobilitate 15 autopompe. Al momento non si hanno notizie di vittime. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo Incredibile incendio a Londra: edificio in fiamme, ...

Vasto Incendio a sud di Berlino : 600 ettari in fiamme : Continua a divampare l’incendio a 80 km a sud di Berlino, a Jueteborg: le fiamme hanno devastato oltre 600 ettari di bosco. Il rogo si è sviluppato in un area dove sono presenti campi di addestramento militare con riserve di munizioni: per tale motivo è molto pericoloso il lavoro di soccorritori volontari e dei vigili del fuoco. “Incendi così vasti non se ne ricordano negli ultimi 70 anni,” ha dichiarato un responsabile del ...