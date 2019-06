Il paziente è manesco e antipatico | i medici si rifiutano di operarlo

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Giorgia Baroncini I sanitari si sono appellati allʼarticolo 28 del codice deontologico sulla "fiducia del malato". Dopo le denunce, il caso finisce in tribunale Isi sono rifiutati di: ilè "minaccioso e". La vicenda arriva dall'ospedale Mauriziano di Torino dove il 48enne ha dato in escandescenza per almeno tre volte, facendo così decidere ai sanitari di "risolvere il rapporto fiduciario con il". "Si sono rifiutati di operarmi. Ecco perché ho deciso denunciare l’ospedale", ha spiegato l'uomo a La Stampa. Così la diatriba tra il 48enne, che doveva essere operato per una necrosi della testa femorale bilaterale, e ifinisce in tribunale. I fatti A dicembre il 48enne si è recato in ospedale per i forti dolori e gli viene dato un codice verde con ore di attesa. La stessa cosa accade a gennaio e a febbraio. I toni si scaldano e ...

