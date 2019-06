Il bacio tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone (Di lunedì 24 giugno 2019) L'esclusiva è di Chi, che ha immortalato il "primo" bacio tra la influencer e il pilota di MotoGp. Ecco a voi servito il "primo" bacio del gossip dell'estate, la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L'ex di Andrea Damante (e di Irama) e l'ex di Belen Rodriguez stanno insieme. Da settimane, infatti, si rincorrevano le voci e gli indizi sulla liaison e ora sono arrivati anche gli scatti, a confermare il tutto. L'esclusiva è di Chi, che ha immortalato tenerezza e baci tra la influencer e il pilota di MotoGp.



Peraltro, una curiosità: la De Lellis si conosce bene con Belen, con la quale aveva cenato in passato, in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2, l’edizione in cui partecipò la sorella di Belen Stessa, Cecilia Rodriguez. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 giugno le prime foto in esclusiva dei due piccioncini.